Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (20. 7. 2022)

The Gray Man

Datum premiéry: 22. 7. 2022

22. 7. 2022 Hrají: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura

Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, co nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě. Tak zní anotace očekávaného akčního filmu The Gray Man z produkce Netflixu, v jehož čele najdeme hvězdné obsazení v podobě Ryana Goslinga, Chrise Evanse, Any de Armas či Billyho Boba Thorntona a který se natáčel mimo jiné i v České republice.

THE GRAY MAN | Oficiální trailer | Netflix

V aktuálním letním suchu je snímek The Gray Man jedním z těch nejočekávanějších, alespoň pokud jde o americkou streamovací platformu. Je možná trochu zarážející, že samotný Netflix poměrně podceňuje propagaci a film se rovněž bude promítat „pouze“ ve zhruba dvou stovkách amerických kin. Má i přes to šanci na úspěch? O tom se musíte přesvědčit sami.

Vyfouknutí (Blown Away)

Datum premiéry 3. řady: 22. 7. 2022

22. 7. 2022 Režie: Mike Bickerton

Deset špičkových umělců to pořádně rozpálí při soutěži ve foukání skla. Jeden z nich si odnese 60 000 dolarů a titul šampiona. Kanadská reality show Vyfouknutí (v originále Blown Away) možná není v našich končinách tak známá, přesto si zaslouží pozornost každého hrdého českého patriota. Ostatně není mnoho odvětví, kde by Češi dokázali držet krok se světovou špičkou tak dobře, jako právě ve výrobě skla.

Blown Away: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Ať už je sklářství vašim šálkem kávy či nikoli, pokud vás alespoň trochu baví reality show a různé druhy netradičních soutěží, rozhodně dejte Vyfouknutí (ČSFD: 78 %) šanci. Kuchařských show je nejen v televizích, ale i na streamovacích službách celá řada, stejně jako ztřeštěných a vědomostních soutěží. Zápolení ve foukání skla je oproti tomu velmi příjemná změna.

Pouliční strava – USA (Street Food: USA)

Datum premiéry 1. řady: 26. 7. 2022

26. 7. 2022 Tvůrce: David Gelb

Vydejte se do amerických ulic na ty nejoblíbenější pochoutky a poznejte blíž pestrou paletu lidí, co je připravují. Série Pouliční strava (Street Food) se po turné v Asii a Latinské Americe konečně vydává do Spojených států amerických, které se svými řetězci rychlého občerstvení dobyli svět.

Street Food: USA | Official Trailer | Netflix

V pětidílném dokumentárním seriálu Pouliční strava – USA ale zapomeňte na známé fastfoodové řetězce, které známe i z našich končin. Autoři se vydají do skutečných ulic velkých měst, kde na vlastní chuťové buňky vyzkouší všechny radosti prostého jídla za pár dolarů. To ovšem neznamená, že by se nemohlo měřit s těmi nejlepšími světovými restauracemi. Během sledování si raději připravte něco dobrého k jídlu, ať nemusíte zbytečně odbíhat.