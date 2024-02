Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (7. 2. 2024)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Tentokrát můžeme doporučit seriál Jeden den, zábavný stand-up Taylor Tomlinson: Mít všechno nebo dokumentární film Láska, stalking, vražda.

Jeden den (One Day)

Datum premiéry 1. řady: 8. 2. 2024

8. 2. 2024 Hrají: Leo Woodall, Ambika Mod, Joely Richardson, Eleanor Tomlinson, Essie Davis

Emma a Dexter spolu po promoci stráví noc a ráno si jde každý vlastní cestou. Jejich osudy už ale zůstanou navždycky pevně svázané. Seriál Jeden den pozoruje životní osudy dvou protagonistů, přičemž je vypráví pouze na základě jednoho dne, avšak pokaždé s ročním odstupem. Seriál byl natočen podle románu Davida Nichollse.

Jeden den vypráví příběh Emmy Morleyové a Dextera Mayhewa, kteří 15. července 1988, v den své promoce, poprvé promluví. Druhý den ráno se jejich cesty rozcházejí, ale kde budou v tento jeden obyčejný den příští rok a rok poté a každý další rok? V každé epizodě jsou Dex a Em v tento jeden konkrétní den o rok starší – rostou a mění se, stěhují se k sobě i od sebe, prožívají radost i zlomené srdce.

Taylor Tomlinson: Mít všechno (Taylor Tomlinson: Have It All)

Datum premiéry: 13. 2. 2024

13. 2. 2024 Účinkují: Taylor Tomlinson

Může mít Taylor Tomlinson všechno? V tomto komediálním stand-up speciálu se s vámi podělí o své životní vzestupy a pády – od potíží s randěním přes vysněnou práci až po vynalézavá sprostá slova. Komička se na pódiu v rámci vystoupení Taylor Tomlinson: Mít všechno rozpovídá o třicítce, radostech života o samotě, trapných druhých schůzkách, tipech na nespavost a dalších věcech.

Ve svém třetím komediálním speciálu od Netflixu Taylor Tomlinsonová mluví o tom, jak mít práci snů, jak najít dokonalého partnera, jak se vypořádat s úzkostí a nespavostí, a zároveň si klade odvěkou otázku: můžete mít opravdu všechno? Známá komička se opět vrací v rámci dalšího stand-upu, který rozvibruje nejednu bránici.

Láska, stalking, vražda (Lover, Stalker, Killer)

Datum premiéry: 9. 2. 2024

9. 2. 2024 Režie: Sam Hobkinson

Dokument plný zvratů o mechanikovi, co poprvé v životě zkusí online seznamku. Žena, kterou tam potká, bere svoji zamilovanost smrtelně vážně. Dokumentární film Láska, stalking, vražda pojednává o obavách, které má řada z nás. Strach z neznámého je mnohdy potlačen naší touhou být milován, avšak ne vždy to skončí šťastným koncem.

Dave nedávno ukončil dlouhodobý vztah a toužil znovu začít žít romantický život, a tak udělal to, co většina lidí: Zkusil online seznamku. Liz a Cari byly dvě z jeho nejslibnějších známostí, obě svobodné matky s vítěznými osobnostmi, které mu různými způsoby pomohly vylézt z ulity. Pro tohoto tvrdě pracujícího a oddaného otce to měla být příležitost užít si druhou šanci na nezávazný románek, ale změnilo se to ve zvrácený milostný trojúhelník, který ohrozil Davea a všechny, na kterých mu záleželo.