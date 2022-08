Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (3. 8. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaší pozornost. Proto jsme pro vás vybrali ty nejlepší, které podle nás stojí za to.

Carter

Datum premiéry: 5. 8. 2022

5. 8. 2022 Hrají: Joo Won, Lee Sung-jae, Jeong So-ri

Vzbudil se, ale nic si nepamatuje. A tajemný hlas mu ze zařízení v uchu našeptává, aby vyrazil zachránit rukojmí. Za každou cenu. Tak zní anotace korejského dynamického thrilleru Carter, v režii Jung Byung-gila („Nelítostná“), ve kterém rovnýma nohama skočí do akce Joo Won.

Carter | Official Trailer | Netflix

Korejská produkce pomalu, ale jistě získává na západních trzích na popularitě, čemuž v minulosti pomohly například snímky Oldboy, Parazit či seriál Hra na oliheň. Jestli se podaří Carterovi navázat na tyto oblíbená díla je prozatím ve hvězdách, avšak přesvědčit se za pár dní můžete sami na vlastní oči.

The Sandman

Datum premiéry 1. řady: 5. 8. 2022

5. 8. 2022 Hrají: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Charles Dance, Boyd Holbrook, Jenna Coleman

Po letech věznění se král snů Morfeus vydává na pouť mezi světy, aby našel, co mu bylo ukradeno a obnovil svoji moc. Na adaptaci kultovního komiksu The Sandman se podílel a produkoval ji autor Neil Gaiman, což alespoň ze scénáristického hlediska slibuje vcelku zajímavou podívanou.

The Sandman | Official Trailer | Netflix

Existuje svět, kam se dostaneme, jenom když zavřeme oči a usneme – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman tam umí zhmotnit naše nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně padne do zajetí, ve kterém stráví sto let, vyvolá jeho nepřítomnost dlouhou řadu událostí, které navždy promění svět spících i bdících. Sen se proto vydává na putování mezi světy i v čase a napravuje chyby, které udělal za dobu svojí dlouhé existence, musí znovu prozkoumat, kdo je přítel, a kdo nepřítel, a poznává taky nové bytosti – ať už kosmické nebo ze světa lidí.

Když se všechno po*ere: Woodstock 99 (Clusterf**k: Woodstock ’99)

Datum premiéry 1. řady: 3. 8. 2022

3. 8. 2022 Režie: Jamie Crawford

Festival ve Woodstocku v roce 1969 sliboval mír a hudbu. Jeho obnovená verze po třiceti letech se ale nesla ve znamení nepokojů a brutality. Proč se to celé tak zvrtlo? O ikonickém festivalu budou v dokumentárním snímku Když se všechno po*ere: Woodstock 99 vyprávět například Fatboy Slim, Gavin Rossdale (Bush), Jonathan Davis (Korn), Jewel či spoluzakladatel Woodstocku Michael Lang.

Trainwreck: Woodstock '99 | Official Trailer | Netflix

O legendárním hudebním festivalu Woodstock patrně slyšel každý. Vrchol éry hippies, pódium narvané k prasknutí těmi největšími hvězdami tehdejšího hudebního světa a rostoucí odpor ke korporátní kultuře a válce ve Vietnamu. Tento dokument však pojednává o festivalu z roku 1999, který na svou úspěšnou minulost nenavázal zrovna nejlépe.

Super obří robotí bratři (Super Giant Robot Brothers)

Datum premiéry 1. řady: 4. 8. 2022

4. 8. 2022 Namluvili: Ren Hanami, Eva Ariel Binder, Marisa Davila, Chris Diamantopoulos, Delbert Hunt

Handrkování končí a boj může začít! Nestvůry z vesmíru útočí a robotí bratři Bubla a Drsoň se svojí geniální vynálezkyní se musí postavit na obranu planety Země. Ačkoli dětské diváky jistě více zaujala novinka na českém trhu v podobě Disney+, také Netflix umí vytvořit silné příběhy určené pro děti, což chce demonstrovat seriálem Super obří robotí bratři.

Super Giant Robot Brothers | Official Trailer | Netflix After School

Animovaný seriál Super obří robotí bratři cílí především na mladší publikum se svou nepříliš obvyklou animací, klasickým příběhem o záchraně celého světa a silnou chemií mezi ústředními postavami, robotími bratři Bublou a Drsoňem. Jestli si získají srdce diváků a vyslouží si i další řadu, to se teprve ještě uvidí.