Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (18. 5. 2022)

Kyberpeklo: Jak odhalit zneužívání na internetu

(Cyber Hell: Exposing an Internet Horror)

Datum premiéry: 18. 5. 2022

V chatovacích místnostech jde anonymita ruku v ruce se zneužíváním a sexuálních zločinů rychle přibývá. Pátrání po pachatelích ale vyžaduje velkou odvahu a vytrvalost. Tak zní anotace dokumentu Kyberpeklo: Jak odhalit zneužívání na internetu, který se zaměřuje na popis ožehavého tématu v prostředí vyspělé Jižní Koreje.

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror | Official Trailer | Netflix

Dokument může vhodně doplnit český počin V síti Víta Klusáka, pakliže vás téma sexuálního násilí zajímá více do hloubky a také v širším kontextu. Anonymita internetu má totiž nejen pozitivní, ale také celou řadu negativních stránek, na které je vhodné upozorňovat a postupně v tomto ohledu vzdělávat společnost. A právě tento typ dokumentů může v osvětě výrazně pomoci.

Kdo zabil Saru? (Who Killed Sara?)

Datum premiéry 3. řady: 18. 5. 2022

18. 5. 2022 Hrají: Manolo Cardona, Eugenio Siller, Ginés García Millán, Carolina Miranda

Álex chce za každou cenu prokázat, že na něj hodili sestřinu vraždu, a neváhá se mstít. Rozhodne se vytáhnout na světlo mnohem víc než jen skutečného pachatele. Mexický krimi seriál Kdo zabil Saru? pečlivě balancuje na ostří nože, přičemž poslední třetí řada by měla celou záhadu konečně rozlousknout.

Who Killed Sara?: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Seriál je bezesporu zajímavou záležitostí, která dělí diváky na dva tábory. Zatímco ti nadšení opěvují první řadu, která si na ČSFD odnesla solidních 71 procent, méně nadšení diváci nemohou překousnout slabší druhou řadu, která si naproti tomu odnesla lehce nadprůměrné hodnocení 61 procent. Podaří se finální třetí řadě získat diváky na svou stranu?

Duch ve stroji: SAC_2045 (Ghost in the Shell: SAC_2045)

Datum premiéry 2. řady: 23. 5. 2022

23. 5. 2022 Namluvili: Acuko Tanaka, Osamu Saka, Jutaka Nakano, Sakiko Tamagawa, Sara Macumoto

Kybernetická žoldnéřka Motoko Kusanagi se v roce 2045 vrací do Sekce 9, aby se utkala s novou nebezpečnou hrozbou: s post-lidmi. Kultovní anime Ghost in the Shell pokračuje ve své iteraci s názvem Stand Alone Complex 2045 již ve druhé sérii, která dá opět nahlédnout do tajů lidské duše, kterou mnohdy vězní moderní technologie. Anime si na ČSFD drží poměrně slušné hodnocení 70 procent.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Season 2 | Official Trailer | Netflix

Ghost in the Shell patří mezi naprosté klasiky žánru kyberpunk, který do značné míry definovalo. Prakticky jakékoli dílo s touto známou značkou v názvu slibuje strhující podívanou, ve které není nouze o filosofický přesah. Právě vztah člověka s technologiemi je jedním z hlavních námětů Ghost in the Shell, který zpracovává na výbornou. Ačkoli je 3D anime vizuálně méně poutavé než jeho předchůdci, určitě stojí za vaši pozornost.

Love, Death & Robots

Datum premiéry 3. řady: 20. 5. 2022

20. 5. 2022 Hrají: Stefan Kapičič, Elaine Tan, Time Winters, Omid Abtahi, Christine Adams

Tim Miller a David Fincher sestavili antologii animovaných filmů, kde není nouze o děsivá stvoření, ďábelská překvapení a černý humor. Sledovat zásadně v soukromí! Anotace seriálu Love, Death & Robots přibližuje povídkové audiovizuální dílo takřka dokonale – každý díl je specifický a nikdy nevíte, na co narazíte. Můžete si být jistí jen tím, že půjde o strhující podívanou.

LOVE DEATH + ROBOTS VOLUME 3 | Official Trailer | Netflix

Love, Death & Robots patří mezi jedny z nejzajímavějších seriálů na Netflixu vůbec. Tim Miller a David Fincher dokázali stvořit opravdu působivé dílo, které si před premiérou 3. řady drží na ČSFD skvělé hodnocení 82 procent. Chystaná řada by na tomto nic změnit neměla, maximálně tak k lepšímu.

David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat (My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman)

Datum premiéry 4. řady: 20. 5. 2022

20. 5. 2022 Účinkují: Will Smith, Ryan Reynolds, Julia Louis-Dreyfus, Billie Eilish, Kevin Durant

Televizní legenda David Letterman si do své talk show zve fascinující světoznámé osobnosti a v rozhovorech jde, poháněný zvědavostí, opravdu do hloubky. Ačkoli se anotace talk show Davida Lettermana snaží přiblížit jeho osobu i tuzemskému divákovi, jen málokdo má v našich luzích a hájích představu o tom, o jak moc velkou hvězdu televizní zábavy jde. Čtvrtá řada jeho show Mého dalšího hosta nemusím představovat rozhodně bude stát za to – ostatně nyní má jeho pořad na ČSFD hodnocení krásných 82 procent.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman | Kevin Durant Talks Weed

David Letterman patří mezi stálice americké televizní zábavy už několik dekád. Ve čtvrté řadě jeho talk show se můžeme těšit na hosty jako Will Smith, Ryan Reynolds, Kevin Durant či Billie Eilish, které Letterman vyzpovídá s humorem sobě vlastním. Pokud už vás tedy nebaví tuzemský rybníček ztělesněný Karlem Šípem a Janem Krausem, určitě byste neměli show ikonické televizní osobnosti nechat ležet ladem.