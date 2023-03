Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (15. 3. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát pro vás máme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech dostane do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za to. Které byste naopak neměli minout?

Zajímavý je kupříkladu dokument Masakr ve Waco o konfliktu mezi nebezpečným náboženským kultem s ozbrojenými složkami Spojených států, slibný komediální seriál s králem rock’n’rollu v hlavní roli Agent Elvis nebo dokument pojednávající o nejnavštěvovanějším pornografickém serveru na světě Pornhub: Sex, prachy a internet.

Masakr ve Waco (Waco: American Apocalypse)

Datum premiéry 1. řady: 22. 3. 2023

22. 3. 2023 Režie: Tiller Russell

Dokumentární seriál s dosud nezveřejněnými záznamy z útoku FBI na sídlo po zuby ozbrojené sekty. Tenhle incident z roku 1993 trval celých 51 dní a vyvolal velký rozruch. Napínavý pohled na obléhání sídla sekty v Texasu od režiséra Tillera Russella („Night Stalker: Hon na sériového vraha“).

Waco: American Apocalypse | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Náboženské sekty nejsou zdaleka vždy jen o postávání na nádražích a prodeji naučné literatury. Ve Spojených státech by mohli vyprávět, když se objevila nebezpečná sekta vedená Davidem Koreshem, která rozpoutala ozbrojený konflikt s americkým úřadem pro alkohol, tabák a střelné zbraně a později i FBI a národní gardou. Dokument Masakr ve Waco pojednává právě o tomto střetu.

Světlo a stíny (Shadow and Bone)

Datum premiéry 2. řady: 16. 3. 2023

16. 3. 2023 Hrají: Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Archie Renaux, Amita Suman

Osiřelá kreslička map Alina Starková na sebe přivolá hněv temných sil, když dá průchod neuvěřitelné moci, která může změnit osud jejího válkou zmítaného světa. Adaptace románových hitů o světě grišů od Leigh Bardugo. V hlavních rolích Jessie Mei Li, Ben Barnes a Archie Renaux.

Shadow & Bone: Everything We Can Tell You About Season 2 | Netflix

Watch this video on YouTube

Zajímavých fantasy seriálů je v poslední době poměrně dostatek, proto by nebylo překvapení, kdyby vám počin jménem Světlo a stíny proklouzl mezi prsty. Méně známý seriál Světlo a stíny je překvapivě kvalitní a nejen jeho tvůrci doufají, že si své přednosti udrží i v rámci druhé série.

Kouzelníkova slonice (The Magician’s Elephant)

Datum premiéry: 17. 3. 2023

17. 3. 2023 Hrají: Brian Tyree Henry, Natasia Demetriou, Mandy Patinkin, Miranda Richardson, Cree Summer

Odhodlaný hoch přijme od krále tři nesplnitelné úkoly výměnou za kouzelnou slonici a možnost vydat se vstříc svému osudu. Neotřelý fantasy příběh je založený na knize od Kate DiCamillo. Postavy namluvili například Noah Jupe, Mandy Patinkin nebo Benedict Wong.

The Magician’s Elephant | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Fantasy příběhů určených pro ty nejmenší diváky je na Netflixu poměrně dostatek, avšak Kouzelníkova slonice není jako všechny ostatní – myslí totiž také na dospělé, kteří budou povedený snímek sledovat se svými ratolestmi. Ačkoli za snímkem nestojí žádné známé animátorské studio či zvučná jména, rozhodně stojí za vaši pozornost.

Agent Elvis

Datum premiéry 1. řady: 17. 3. 2023

17. 3. 2023 Namluvili: Matthew McConaughey, Kaitlin Olson, Don Cheadle, Johnny Knoxville

Animovaná komedie pro dospělé, ve které Elvis vymění svůj slavný kostým za jetpack a jako tajný agent se pustí do boje proti padouchům, kteří ohrožují zemi. Satirický animovaný seriál, ve kterém postavy namluvili M. McConaughey, P. Presley, K. Olson, D. Cheadle a N. Nash.

AGENT ELVIS | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Satirická komedie Agent Elvis si bere na paškál nejen krále rock’n’rollu, ale také vše, co mu přijde pod ruku. I když se může zdát, že seriál by mohl být k hudební legendě necitlivý, mezi tvůrci je také Elvisova žena Priscilla Presley, která jistě dohlédne na to, aby byl komediální seriál decentní na těch správných místech a zároveň neztratil ani kousek vtipu.

Pornhub: Sex, prachy a internet (Money Shot: The Pornhub Story)

Datum premiéry: 15. 3. 2023

15. 3. 2023 Hrají: Asa Akira, Siri, Cherie DeVille, Allie Eve Knox, Wolf Hudson

Pornhub, nejznámější internetová platforma poskytující obsah pro dospělé, nedávno zásadně změnila způsob tvorby a distribuce pornografie. To umožnilo tvůrcům erotického obsahu oslovit obrovské publikum a společnost vydělala miliardy dolarů, ale také se zapletla do obvinění, která zahrnovala zakázaný materiál a obchodování s ním přímo na stránkách.

Money Shot: The Pornhub Story | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Dokument, který přináší detailní vhled do úspěchů a skandálů portálu Pornhub očima herců, aktivistů i bývalých zaměstnanců. Na pozadí nejznámějšího erotického serveru se totiž ne vždy dějí transparentní věci, které mají negativní dopad na životy lidí, pro které znamená pornografie obživu. O tom pojednává dokument Pornhub: Sex, prachy a internet.