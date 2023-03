Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (1. 3. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Chris Rock: Selective Outrage

Datum premiéry: 5. 3. 2023

5. 3. 2023 Účinkují: Chris Rock

Chris Rock se touto globální událostí živého vysílání zapsal do historie komedie. Nalaďte se na živou pre-show 30 minut před Chrisovým setem, po které bude následovat aftershow. Exkluzivní pohled (nejen) do zákulisí jednoho z nejlepších komiků na světě, který se svou show Selective Outrage udělal díru do světa.

Kdo by neznal herce a komika Chrise Rocka. Charismatický Afroameričan si získal srdce diváků po celém světě především pro své komediální role, nicméně nejprve na sebe upozornil v rámci stand-upu Selective Outrage. Nyní se na Netflixu můžete podívat nejen na celou původní show, ale také na zajímavý pohled do zákulisí.

Láska na první polibek (Love at First Kiss)

Datum premiéry: 3. 3. 2023

3. 3. 2023 Hrají: Álvaro Cervantes, Gorka Otxoa, Pilar Castro, Susana Abaitúa, Silvia Alonso

Javier má dar jasnovidectví a konečně ví, kdo je láska jeho života. Je tu jen jeden problém: je to přítelkyně jeho nejlepšího přítele. Kombinace romantické komedie a lehkého mysteriózního humoru v podání španělského režiséra Alauda Ruiz de Azua by české diváky a divačky mohl jistě zaujmout.

Českých romantických komedií za rok natočíme poměrně dostatek, proto není na škodu občas vystoupit z bubliny a prozkoumat pole neorané, kterým španělská produkce bezesporu je. Láska na první polibek vypadá na zajímavou komedii s mírným nádechem tajemna, které do ní vnáší jasnovidectví hlavní postavy Javiera. Dokáže získat lásku svého života?

Švindluj! (Cheat)

Datum premiéry 1. řady: 1. 3. 2023

1. 3. 2023 Účinkují: Danny Dyer, Ellie Taylor

V této soutěži, kde se moudrost počítá stejně jako umět lhát, mohou soutěžící podvádět, aby vyhráli. Jediné pravidlo je… nenechat se chytit! Netradiční soutěž uvádí známé hvězdy Danny Dyer, který se proslavil se svým filmem Hooligans především mezi fotbalovou komunitou a Ellie Taylor, kterou mohou diváci znát ze seriálu Ted Lasso.

Když podvádění není penalizováno, ale je hlavním prostředkem k vítězství – to je ve zkratce soutěž s názvem Švindluj!, která bez trochu toho švindlování vyhrát nelze. Jen se nesmí nechat účinkující chytit, to je poté čeká jednosměrná jízdenka pryč ze soutěže. Švindluj! jistě zaujme každého, koho omrzely klasické televizní soutěže.