Netflix v USA zdražuje. Dotkne se to i Česka?

Streamovací gigant Netflix zdražil za velkou louží předplatné své služby. Jak informovala agentura Reuters, cena různých verzí měsíčního předplatného vzrostla ve Spojených státech a Kanadě o 1 až 2 dolary (cca 21–42 korun) – základní předplatné nově stojí 10 dolarů (cca 220 Kč), HD předplatné vyjde na 15,5 dolaru (cca 330 Kč) a 4K varianta stojí 20 dolarů (cca 440 Kč). Za zdražením pravděpodobně stojí jak rozšiřující se nabídka filmů a seriálů, tak například nově dostupné hry.

Otázkou je, zda se zvýšení ceny předplatného v Severní Americe dotkne také evropských trhů a jmenovitě Česka. Vzhledem k tomu, že Netflix neoznámil zdražení v žádné evropské zemi, jeví se jako vcelku nepravděpodobné, že by se v dohledné době zdražení předplatného dotklo také České republiky.

Zdražení předplatného v Česku nedává smysl

Na tuzemském trhu má Netflix silnou konkurenci v podobě HBO GO, které drtivou většinu produkce dabuje do našeho jazyka, či projektech, jako je Voyo a O2 TV. V poslední době se navíc spekuluje o příchodu služby Disney+, SkyShowtime a také transformaci HBO GO na HBO Max.

Netflix navíc se svou cenou 199 Kč za streamování obsahu v SD kvalitě a 259 Kč za HD variantu předplatného (o ceně 319 Kč za 4K ani nemluvě) nepatří mezi nejlevnější služby na českém trhu. Zdražení by naopak mohlo být kontraproduktivní, byť se Netflix v poslední době snaží vycházet českým zákazníkům vstříc, například zařazením dokumentu Karel o zpěvákovi Karlu Gottovi.