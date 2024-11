Netflix slaví úspěch: zápas Tyson vs. Paul sledovalo 60 milionů domácností

Jednou z největších sportovních událostí letošního roku bylo bezesporu utkání mezi legendárním boxerem Mikem Tysonem a youtuberem Jakem Paulem. Zápas roku doprovázely především technické problémy, které mnoha lidem (včetně nám v redakci) znemožňovaly plynulé sledování, nicméně vzhledem k dění na stadionu Dallas Cowboys v texaském Arlingtonu to s trochou nadsázky žádná velká tragédie nebyla. Přesto nejednoho diváka zajímalo, jak se k celé záležitosti streamovací gigant Netflix postaví.

Podle promotéra zápasu, společnosti Most Valuable Promotions, dosáhl Netflix během boxerského zápasu mezi Mikem Tysonem a Jakem Paulem 65 milionů souběžných streamů, přičemž tyto streamy šly do 60 milionů domácností po celém světě. Předchozí utkání mezi boxerkami Serrano a Taylor bylo taktéž velmi úspěšné – stream sledovalo téměř 50 milionů domácností, což z něj činí nejsledovanější ženský sportovní přenos v historii Spojených států. Jen pro představu, o jak velké číslo jde – v loňském roce vysílala konkurenční Disney+ mistrovství světa v kriketu, v rámci kterého obsloužilo 59 milionů souběžných streamů. Na rozdíl od Netflixu se ale nepotýkal s takovými problémy co se týče kvality streamu.

60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson!

The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk

— Netflix (@netflix) November 16, 2024