Fiasko roku: Netflix nezvládl zápas Tyson vs. Paul, zastínily ho technické problémy

Co měl být vrchol letošního roku po sportovní stránce, se proměnilo ve velkou ostudu. Boxerský zápas mezi legendou Mikem Tysonem a youtuberem Jakem Paulem byl velmi očekávaný nejen fanoušky boxu, ale také řadou nezúčastněných diváků, které strhla vlna očekávání. Živý přenos nicméně největší streamovací služba Netflix z technického pohledu nezvládla – namísto spolehlivého a čistého přenosu se diváci dočkali výpadků, výrazného zpoždění, neustálého načítání a řady chybových hlášek.

Tohle si Netflix rozhodně za rámeček nedá. Kdo si přivstal, aby viděl naživo zápas roku, dočkal se poměrně velkého zklamání – všudypřítomné technické problémy bez nadsázky znemožnily pohodlné sledování živého přenosu. Ať už diváci sáhli po chytrém telefonu, tabletu, internetovém prohlížeči či televizní aplikaci, na všech platformách se dočkali nějakých problémů. Že šlo o celosvětový problém potvrzují nejen reakce na sociálních sítích, ale také server Downdetector, kde problémy se streamem hlásilo v jednu chvíli přes 95 tisíc uživatelů.

S technickými problémy při sledování zápasu jsme se setkali i my v redakci – kupříkladu televizor sváděl problémy na chybu tvq-pb-101, přičemž následně se aplikace pokusila zkontrolovat internetové připojení. Ani výsledná naměřená rychlost 42 Mbps (doporučená 15 Mbps) ovšem aplikaci nepřesvědčila, že se chyba skutečně nenachází na mé straně.

Přehrávání v prohlížeči zprvu vypadalo nadějně, avšak ani to nevydrželo dlouho a po chvíli zobrazilo chybovou hlášku, tentokrát S7037-1103-504. Jak už asi tušíte, ani na chytrém telefonu nebyl přenos o mnoho lepší. Problém nicméně nebyl jen ve sledování přenosu, ale i v případě, kdy jste se pokusili sledovat záznam s nějakým zpožděním. Také v těchto případech docházelo k výpadkům a pádům aplikace. Stream se nakonec zmátořil a zápas šlo sledovat se zpožděním, nicméně v nižší kvalitě. Jak se k celé záležitosti Netflix postaví je samozřejmě otázkou a to nejen ohledem na stávající předplatitele, ale především na ty nové, kteří si streamovací platformu předplatili primárně za účelem sledování právě tohoto zápasu.

A jak na tom byl samotný zápas, když stream zrovna fungoval? Souboj proběhl ve zkrácené podobě, konkrétně v osmi dvouminutových kolech. V prvních kolech byl ze strany Paula znát respekt a oprávněná obava ze schopností Tysona, ovšem ve třetím kole se do toho oba boxeři pustili naplno, přičemž se jednalo také o první kolo, které Jake Paul bodově vyhrál.

V pátém kole Paul definitivně odhodil ostych a zvýšil tempo, přičemž se nebál ani mezi údery Tysona provokovat či ubrat na intenzitě svého krytu. Tyson výrazněji zabral až v předposledním sedmém kole, avšak ani to mu nestačilo k tomu, aby si rozhodčí naklonil na svou stranu, či zasadil očekávaný knockout.

