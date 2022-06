Netflix řeší úbytek předplatitelů: propustil 300 zaměstnanců a potvrdil levnější tarif

Netflix patří mezi největší streamovací služby na světě, alespoň pokud jde o filmy a seriály. Po strmém růstu ale logicky musí přijít také pád – před pár měsíci společnost přiznala ztrátu velkého množství předplatitelů a zároveň prohlásila, že očekává ještě vetší pokles. S koncem období hojnosti tedy bylo potřeba představit plán, který dostane Netflix opět na koně.

První na ráně jsou bohužel téměř vždy zaměstnanci a ani tentokrát tomu není jinak. Netflix oznámil poměrně velké propouštění – odejde 300 pracovníků, kteří se připojí k už v květnu propuštěným více než 150 zaměstnancům a kontraktorům. Jestli se jedná o poslední vlnu propouštění, či zda se se společností rozloučí ještě nějací zaměstnanci, to odmítl mluvčí Bao Nguyen pro server The Verge komentovat.

Řešením současné situace má být také cenově přijatelnější předplatné. To by šlo cestou tradičních televizních stanic, které vydělávají především vysíláním reklamy. Přípravu nové úrovně předplatného potvrdil jeden ze dvou generálních ředitelů Netflixu Ted Sarandos na filmovém festivalu v Cannes. O konkrétní podobě levnějšího tarifu s reklamami můžeme pouze spekulovat, avšak nabídnout by mohl podobnou kvalitu jako základní varianta předplatného, přičemž k prvním zákazníkům by se mohl dostat už koncem letošního roku.

Uvítali byste levnější předplatné Netflixu s reklamami? Dejte nám vědět do komentářů.