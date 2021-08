Nestíháte kurýra? Škoda umožní doručení balíků do kufru vašeho auta

Tuzemská automobilka Škoda připravila pro majitele jejich vozů novou službu s názvem Přístup do vozu. Díky této službě si mohou zákazníci nechat doručit své nákupy objednané přes internet přímo do kufru auta. Tento postup eliminuje riziko, že se zákazník a kurýr vzájemně minou, což na obou stranách představuje časovou úsporu, a ve srovnání s klasickým dodáním zboží do domu či na pracoviště.

„Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný. Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra. Přístup k požadovaným údajům o vozidle má pouze kurýr zvolené doručovací služby a dodání zásilky navíc probíhá bezkontaktně, což je v dnešních dnech bezpochyby nespornou výhodou,“ řekl Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing.

V rámci služby Přístup do vozu se dodací adresou stávají údaje o poloze vozu a jeho registrační značka. Pro doručení je nutné povolit kurýrovi zvolené doručovací služby, aby přes funkci „Přístup do vozu“ určil polohu vozu, odemkl vůz a umístil nakoupené zboží do zavazadlového prostoru.

Kurýr může balík zanechat v kufru vašeho auta díky službě Přístup do vozu

Zpočátku se do projektu jako partneři zapojí lídr středoevropské e-commerce Alza.cz, společnost Zásilkovna a startup DoDo. Počet partnerů bude postupně narůstat. Navíc prvních 600 zákazníků, kteří si aktivují jako doručovacího partnera Alzu, bude mít první doručení do kufru zdarma. Během samotného doručení není potřeba žádné interakce mezi zákazníkem a kurýrem. Kurýr lokalizuje a odemkne vůz pomocí aplikace ze svého telefonu. Vůz může odemknout pouze jednou v zákazníkem schváleném časovém okně. Kurýr vozidlo opouští teprve ve chvíli, kdy je zcela uzamčené.

Po úspěšném ukončení pilotu v Praze, který je plánován na konec tohoto roku, a odladění všech technických bodů k zajištění plné a bezproblémové funkcionality této služby bude představena i na dalších místech jak v České republice, tak na zahraničních trzích. Momentálně je produkt Přístup do vozu k dispozici pro všechny vozy značky Škoda vyrobené od ledna 2019 a vybavené balíčkem Care Connect: Vzdálený přístup, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u kterých bude služba zpřístupněna později.