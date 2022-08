Nestíháte film Thor: Láska jako hrom v kinech? Příští měsíc to můžete napravit na Disney+

Aktuálně poslední marvelovka Thor: Láska jako hrom se aktuálně ještě stále hraje v kinosálech po celém tuzemsku, avšak vzhledem k nevalnému hodnocení (ČSFD: 66 %) není divu, že se nejednomu skalnímu fandovi komiksů z pera Stana Leeho do kina příliš nechce. Patříte mezi ně? Díky streamovací službě Disney+ nemusíte vážit dlouhou cestu, abyste novinku mohli zhlédnout.

