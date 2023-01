Nepříjemnosti kolem chytrých brýlí od Applu: výrobce řeší dva palčivé problémy

Novinář Gurman se rozpovídal o chystaných brýlích pro virtuální a rozšířenou realitu od Applu

Podle něj bude výdrž na baterii mnohem nižší, než jsme zvyklí z telefonů

Kromě toho Apple údajně neví, jak zákazníkům drahé brýle prodat

S rozšířenou realitou experimentuje Apple ve svých iPhonech a iPadech už nějaký ten pátek, přičemž každým rokem se očekává, že odhalí také speciální brýle pro kombinovanou virtuální a rozšířenou realitu. Ačkoli na veřejnost prosákly poměrně konkrétní detaily plánovaného headsetu, gigant z Cupertina se stále nemá k jeho oficiálnímu představení veřejnosti.

Kromě veskrze pozitivních informací, jako je očekávaná přítomnost dvojice OLED panelů s rozlišením 4K, se přidaly také o poznání méně pozitivní zprávy, jako je odhadovaná cena přesahující 3 000 dolarů (cca 80 tisíc Kč s DPH). Jako by to nestačilo, podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu má mít chystaná náhlavní souprava s názvem Reality Pro ještě jednu zásadní nevýhodu, a to konkrétně chabou výdrž na baterii.

Vzhledem k tomu, že Apple nejspíše cílí na využívání headsetu na denní bázi, není informace o nízké výdrži příliš pozitivní. Gurman tvrdí, že by headset měl vydržet na jedno nabití pouze něco okolo dvou a půl hodin. A to v době, kdy zpravidla jednodenní výdrž nejlepších chytrých telefonů bývá označována za nejslabší místo dnešních technologií.

To by ale nemusel být jediný problém. Novinář k tomu ještě tvrdí, že při představení nebude pro Reality Pro dostatek obsahu a že ergonomie nezajistí dostatečné pohodlí. Ve spojení s údajným tápáním ohledně možných scénářů použití a velmi vysokou cenou se zdá, že kombinovaná virtuální a rozšířená realita od Applu bude především pro technologické nadšence než běžné uživatele.