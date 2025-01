Nepostradatelný pomocník, nebo zbytečnost? Elvie Rise je chytrá kolébka kombinovaná s houpačkou

Elvie Rise je chytrá houpačka s možností přeměny na kolébku

Po designové i bezpečnostní stránce jde o překvapivě kvalitní produkt

Cena přesahující v přepočtu 23 tisíc korun je ale přeci jen trochu přemrštěná

Uspat malé dítě není vždy jednoduchý úkol. S tím rodičům pomáhá například dětské houpačky, jejichž konejšívý pohyb dokáže uklidnit nejedno nemluvně. Taková houpačka se může zdát jako zdánlivě běžný předmět, který v sobě nepotřebuje mít žádné speciální technologie, nicméně společnost s názvem Elvie je přesvědčena o opaku. Na veletrhu CES v Las Vegas nyní prezentuje své zařízení Rise, což je dětská houpačka ovládaná aplikací, kterou lze přeměnit na kolébku, aniž by se s dítětem muselo hýbat.

Chytrá houpačka za vysokou cenu

Podle vlastní studie Elvie nejméně 67 % dětí ve věku 0-3 měsíců běžně spí ve výrobku, který není považován za bezpečný pro spánek během dne a noci. Rise se proto řídí pokyny AAP pro bezpečný spánek, které vyžadují pevnou, plochou matraci, prodyšné tkaniny a stahovací popruhy. Technologie „SootheLoop“ poté zaznamenává libovolnou intenzitu a délku odrazu, který lze automaticky opakovat. V manuálním režimu můžete hopsání ovládat i samotnou silou dítěte.

Režim hopsadla je podle společnosti vhodný od novorozeneckého věku do šesti měsíců nebo do doby, než dítě s váhou pod 20 kilogramů začne samo sedět. Kolébka je vhodná pouze do pěti měsíců věku dítěte nebo do doby, než se začne stavět na ruce a kolena a je tedy určena především pro ty nejmenší. Otázkou zůstává, zda rodiče něco podobného vůbec potřebují. Elvie více než na chytré a „nezbytně nutné“ funkce láká na bezpečnost a pohodlí dítěte, nicméně i v tomto ohledu lze pochybovat, zda by se na trhu nenašlo zařízení, které splňuje podobné bezpečnostní nároky a je na rozdíl od Rise levnější.

Právě cena totiž bude jeden z hlavních faktorů, který bude pro spoustu lidí překážkou. Elvie si za svůj produkt řekne o astronomickou částku 799 dolarů (cca 23 tisíc korun s daní), což je vzhledem k „hloupé“ konkurenci, která se mnohdy prodává i za desetinu částky, přeci jen trochu vysoká cena.