Recenze Owlet Smart Sock 3: dokonalý strážce vašeho dítěte

Dětských chůviček všemožných barev, tvarů i funkcí je na trhu přehršel, ale po zevrubných zkušenostech bych si dovolil tvrdit, že Owlet Smart Sock 3 mezi nimi jen tak nezapadne. A to jak designem a možnostmi, tak i cenou. Smart Sock 3, jak už název napovídá, je chytrá „ponožka“ monitorující víc než jen fakt, zda vaše dítě spí. Stojí za ní americká značka Owlet, která byla založena v roce 2013 v Utahu.

Opravdu chytrá ponožka

Nejběžnější chůvičky jsou ty zvukové, následované těmi s videem, pak dlouho nic a pak tu máme Owlet Smart Sock 3. Ta je totiž víc než jen běžná chůvička a nabízí monitorování spánku, zvuk, obraz, sledování srdeční frekvence i hladiny kyslíku v reálném čase. A ačkoliv je cena opravdu vyšší, neboť se tu bavíme o částce 10 800 Kč (v setu ponožka + kamera), může být Owlet Smart Sock 3 právě to, co vám zajistí klid v duši. V případě, že byste chtěli jen ponožku, připravte si 7 500 Kč v případě varianty 0 až 18 měsíců, případně 10 200 Kč u verze 0 až 5 let. Výrobce navíc nabízí několik barevných variant. Prohlédnout si je můžete na oficiálních stránkách výrobce.

Owlet Smartsock 3 je, stručně a zjednodušeně řečeno, nositelná chůvička, která sleduje životní funkce vašeho dítěte během spánku i mimo něj. Vlastně bych s jej nebál označit za takový první „Fitbit“ pro vaše dítě. Skládá se z měkké, pohodlné ponožky, v níž je umístěn snímač, který se bezdrátově připojuje k základní stanici a aplikaci pro chytrý telefon. Systém sleduje srdeční tep a hladinu kyslíku vašeho dítěte a upozorní vás, pokud tyto hodnoty překročí přednastavené „bezpečné“ zóny.

Co všechno umí monitorovat? srdeční tep a rytmus

arteriální kyslíková saturace (SpO2) pomocí pulzního oxymetru

spánek a spánkové trendy

Nastavení Owlet Smart Sock 3 je obecně velmi jednoduché a zvládnou je i méně zkušení uživatelé. Jediné, na co je potřeba myslet, je abyste doma měli 2,4GHz Wi-Fi, kterou ponožka i kamera pro svůj chod vyžadují. S 5GHz Wi-Fi příliš nepochodíte. Ponožka je vyrobena z měkké, pružné tkaniny a je navržena tak, aby byla pro dítě pohodlná.

V našem případě nebyl s nošením ponožky sebemenší problém a nikdy se nám nezdálo, že by to malému vadilo. Žádné snahy o sundání ponožky neprobíhaly a ta tak držela jak přibitá. Ponožku totiž jednoduše omotáte kolem nártu levé nohy, připnete suchým zipem a je to. Ani jednou se nám nestalo, že by se ponožka jakkoliv uvolnila.

Monitorování a upozornění

Hlavní funkcí ponožky Owlet Smart Sock 3 je schopnost monitorovat životní funkce vašeho dítěte a upozornit vás tak na případné problémy. Základní dobíjecí stanice používá systém barevně odlišených světelných indikátorů, ale to hlavní najdete v aplikaci. Každopádně pokud by se mělo něco dít, bude na vás hlasitě pípat i samotná základní stanice, která vydává poměrně nepříjemný hlasitý tón.

Základní stanice ponožku zároveň i nabíjí, stačí ji dítěti sundat a „čudlíkem“ přiložit na označené místo na stanici – ponožka se sama magneticky přilepí k podložce, drží dobře a nabíjí se. Aplikace Owlet pak slouží jako okno do spánku a životních funkcí vašeho dítěte. Nabízí totiž měření srdečního tepu a hladiny kyslíku v reálném čase, analýzu trendů spánku, historická data až za 30 dní a v neposlední řadě také přizpůsobitelný profil s informacemi o vašem dítěti.

Aplikace je obecně intuitivní, možná až příliš jednoduchá a snadno se ovládá. Vlastně v ní toho ani moc dělat nemůžete, neboť její hlavní funkce je vás pouze informovat, nikoliv hrabat se v nastavení a pořád v ní něco ladit. Jednoduše do ní můžete jednou za čas kouknout, zkontrolovat hodnoty a v ideálním případě na ni zase hned zapomenout.

Takový je ale mimochodem celý princip používání ponožky Smart Sock 3 – čím méně toho s ní děláte a čím méně o ní víte, tím lépe. V ideálním případě ponožku dítěti nasadíte a pak už o ní nevíte a vůbec nic neřešíte. Ponožka monitoruje, kamera snímá, aplikace ukazuje a vy máte klid. Což je v podstatě to, co si tady ve výsledku, v drtivé většině případů, kupujete – především váš klid. Nemluvě o (snad) vzácných případech, kdy ponožka může upozornit na něco podezřelého a tím pádem v extrémních případech potenciálně pomoct se záchranou života novorozence.

Praktický design

Ponožka je bezdrátová a za pochvalu stojí jak výdrž baterie, tak i rychlost nabíjení. Při plném nabití vydrží ponožka něco kolem 16 hodin, což je v praxi víc než dost na celonoční monitoring a následný občasný monitoring druhý den. Nabíjecí základna pak dobije ponožku z nuly na sto přibližně za hodinu a půl. Pokud jste ponožku nabít zapomněli a najednou ji potřebujete, stačí ji nechat na základně zhruba 20 minut. Za takovou krátkou dobu nabíjení pak zvládne fungovat zhruba 8 hodin.

Velkým plusem je i vzhled a design ponožky – jednoduchý, minimalistický, moderní, s decentními barvami. S plným bodýčkem je to pak samozřejmě komplikovanější, nožička by měla být nejlépe odkrytá, ale nic vám nebrání ponožku nasadit a následně zakrýt, byť to není zrovna to nejlepší řešení.

Na rozdíl od některých typů monitorovacích podložek není nutné ponožku kalibrovat, nebo jakkoliv řešit její nastavení. Prostě nasadíte a funguje to. Také přirozeně nemusíte kupovat například podložky dvě, abyste jimi pokryli dostatečný prostor na posteli – což je problém, který by vás mohl s některými monitorovacími podložkami klidně potkat.

Velkou výhodou ponožky, na rozdíl od některých podložek, je také možnost spát s dítětem a netrápit se falešnými signály. Ponožka z podstaty věci snímá jen a pouze dítě a tak, na rozdíl od některých monitorovacích podložek, kterým může rozhodit měření i váš pohyb po posteli. To tady řešit nemusíte a můžete tak spát hned vedle miminka bez obav toho, že byste nějak „rozbili“ snímání.

Owlet Smart Camera

Smart Sock 3 tak nabízí spoustu výhod, ale v potaz je potřeba brát i fakt, že ponožka a základová stanice například neumí přenášet ani obraz, ani zvuk. Od toho samozřejmě slouží v této verzi produktu přibalená kamera, nicméně je potřeba počítat s tím, že například mikrofon zabudovaný do základové stanice (což by se nabízelo…) není, a tak musíte pro plnohodnotný domácí monitoring zapojit právě i kameru Owl Cam 2. Teprve pak jde o komplexní řešení se vším všudy. A jakkoliv je ponožka mobilní, kamera logicky už méně, a tak pokud dáváte dítě spát třeba v různých místnostech, budete muset přesouvat i kameru.

Co se kamery týče, je naopak pozitivní, že není na ponožku nijak vázaná, a tak si ji můžete dát prakticky kamkoliv chcete a s její pomocí monitorovat například zahrádku z okna, nebo dětský pokoj, nebo jednoduše cokoliv, co chcete. Kamer si do aplikace můžete přidat více a využívat je tak i pro komplexní sledování domácnosti, nicméně vzhledem k ceně za jeden kus si dovedu představit i rozumnější investice. Na kameru se samozřejmě připojíte i vzdáleně (přes datové přenosy) z libovolného místa na světě, není tedy třeba být připojený jen v dané domácí Wi-Fi síti.

Pozor je potřeba si dát i na fakt, že přednastavené bezpečné zóny pro srdeční tep a hladinu kyslíku nelze upravovat. Nejsou nastaveny špatně a drtivá většina dětí se do těchto hodnot bez problémů vleze, nicméně s některými specifickými případy to nepočítá a vy tak musíte počítat s tím, že si hodnoty nijak neupravíte.

Počítat musíte také s možností falešných poplachů. Přestože je systém obecně poměrně přesný, může někdy vyvolat falešný poplach, pokud se zrovna ponožky uvolní, nebo pokud s sebou dítě příliš mele. A ve chvíli, kdy vaši ratolest trápí třeba bříško, brečí a kope nožičkami, vy se ho snažíte utišit chováním a do toho začne základní stanice řvát že sebou dítě mele, moc to pípání v takovou chvíli neoceníte a spíše vás naštve.

Ponožka, jakkoliv technologicky pokročilá, je pořád jen zařízení připojující se na Wi-Fi. A pokud máte doma nestabilní internet, nebo v některých místnostech slabší signál, musíte se připravit na to, že může dojít k občasnému odpojení, nebo zpoždění příjmu dat. Což se v našem případě občas stalo a několikrát to dokonce i aktivovalo základní stanici, která začala nepříjemně pípat.

Za připomenutí také stojí, že jakkoliv aplikace poskytuje cenná data, nenahrazuje monitorování na lékařské úrovni a v žádném případě nejde o odborné lékařské zařízení. Ostatně sama společnost Owlet upozorňuje na to, že třetí generace ponožky Smart Socks není certifikována jako lékařský přístroj a že byste se na ponožku neměli spoléhat při prevenci či monitorování zdravotních stavů, nemluvě pochopitelně o jakýchkoliv „nestandardních“ stavech dítěte (zdravotní potíže).

Nesmírně šikovný pomocník

Díky sledování životních funkcí a spánkových vzorců nabízí Smart Sock 3 rodičům takovou úroveň přehledu a jistoty, které se tradiční chůvičky nemohou rovnat. Uživatelsky přívětivý design, dlouhá výdrž baterie a pokročilé funkce aplikace z ní dělají dobrou volbu pro rodiče, kteří chtějí mít klid v duši. Obzvlášť v kombinaci s šikovnou kamerou Owl Cam 2, která se může pochlubit i obousměrným mikrofonem, jde o komplexní monitorovací zařízení.

Na rozdíl od všemožných podložek a jiných systémů je velká výhoda ponožky její přirozená mobilita. S powerbankou totiž můžete vzít základovou stanici (která musí být pořád připojena do zásuvky, protože slouží jako jakýsi bridge) a jít klidně na procházku s kočárem, pokud máte potřebu monitorovat dítě ve dne v noci. A pochopitelně můžete dítě vzít do náruče a chovat ho i s ponožkou, pokud máte základovou stanici poblíž. Jen si musíte dát pozor na to, aby opravdu byla vzdálená jen pár metrů, protože stačí přejít dvě místnosti a stanice už může zase začít pípat, že se něco děje.

Není to ale bez nevýhod. Vysoká cena, občasné problémy s připojením a obecně fakt, že se navzdory nemalé ceně nejedná o lékařský přístroj, navíc ještě s velmi omezeným nastavením, mohou leckoho odradit. Hodnota Owlet Smart Sock 3 tak závisí především na vašem individuálním rodičovském stylu a úrovni „úzkosti“. Pokud s dítětem spíte a obecně provozujete kontaktní rodičovství, má ponožka logicky hodnotu menší. Pro ustrašené prvorodiče, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí dítě na spánek odkládat do postýlky či rovnou jiné místnosti a zároveň musí mít o stavu dítěte permanentní přehled, může jít ale o nenahraditelnou věc.

Za mě osobně jde především o příjemnou technologickou hračku a „bonus“ k dítěti než o nezbytnost. Individuální potřeby v péči o dítě máme ale každý jiné a vy si tak musíte promyslet sami, jestli zrovna tento typ monitoringu odpovídá vašim specifickým potřebám, přáním a stylu péče o dítě.

Pamatujte ale, že žádná technologie nemůže nahradit vaši pozornost a rodičovský instinkt. Owlet Smart Sock 3 je za mě v kombinaci s Owl Cam 2 velice šikovný podpůrný pomocník, ale ani nic víc, ani nic míň. Hlavním pozorovatelem stavu vašeho dítěte byste měli být vždycky vy.

Owlet Smart Sock 3 9 Design a zpracování 9.4/10

















Funkce a výbava 8.8/10

















Přesnost měření 8.7/10

















Mobilní aplikace 9.1/10

















Klady praktický a funkční design

komplexní monitoring vašeho dítěte

možnost mluvit na dítě skrze kameru

žádné falešné detekce druhé osoby v posteli

slušná výdrž baterie

přehledná mobilní aplikace

v extrémních případech může zachránit život Zápory vyšší cena

občasné falešné detekce

omezený dosah (nevhodné do vícepatrových budov)

upozorňuje vás na pohyb dítěte i když ho chováte

