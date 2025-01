Neodolatelná akce! Kingdom Come: Deliverance si teď stáhnete úplně zadarmo

Epic Games Store právě teď nabízí ke stažení předposlední hru ze své tradiční vánoční nadílky

Tentokrát je k dispozici populární české RPG Kingdom Come: Deliverance od pražského týmu Warhorse Studios

Nabídka platí pouze do 2. ledna do 17.00, s aktivací tak rozhodně neotálejte

Pokud jste dosud nesměle, ale přesto se zájmem pokukovali po povedeném českém RPG Kingdom Come: Deliverance, které se navíc už za měsíc dočká očekávaného pokračování, pak pro vás máme skvělou zprávu. První díl od Warhorse Studios, jehož děj se odehrává na začátku 15. století v českých zemích, si nyní můžete stáhnout zcela zdarma z herního obchodu Epic Games Store. Nabídka je však časově omezená – platí pouze do 2. ledna do 17.00. Jedná se o předposlední dárek od Epicu v návaznosti na jeho tradiční velký vánoční výprodej – na odhalení posledního titulu musíme počkat do zítřejšího odpoledne.

Dungeony, ale žádní draci

Hra z pohledu první osoby však zaujala řadou propracovaných a propletených prvků RPG. Musíte dbát na jídlo, spánek i vhodný oděv a výbavu – tyto a mnohé další aspekty mají přímý i nepřímý vliv na hráčské statistiky a můžete si díky nim usnadnit plnění hlavních i vedlejších úkolů. Soubojový systém nepatří k nejsnazším a vyžaduje soustředění a postřeh. Proto je dobré mít na paměti, že většinu situací můžete vyřešit i bez boje.

Verze pro počítače obsahuje i český dabing, který do hry přibyl zkraje roku 2023 (po pěti letech od vydání) a na jehož výrobu se složili fanoušci. Ke vzniku českého znění přispěl nejen finančně, ale také svým hlasem i Daniel Vávra, kreativní ředitel Warhorse Studios. V hlavní rolích se objevují zavedení herci jako Jan Přeučil či Luboš Ondráček a další.

Správný čas pro návštěvu Sázavy či Ratají

Pakliže Kingdom Come neznáte, jde o ideální způsob, jak s populární sérií seznámit před blížícím se vydáním Kingdom Come: Deliverance 2, které vychází už 4. února 2025 pro PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Hru si tentokrát budete moci vychutnat s českým dabingem rovnou od vydání.

Znalost příběhu i herních mechanismů včetně unikátního soubojového systému rozhodně nebude k zahození. Očekávané pokračování totiž začíná v podstatě bezprostředně po událostech z první hry a klade si za cíl završit příběh hlavního hrdiny Jindřicha ze Skalice.