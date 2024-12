Hráče po celém světě děsí falešný právník Nintenda, Google to (zatím) nijak neřeší

Problémy YouTube s falešnými obviněními z porušení autorských práv jsou vcelku rozšířené

Řada z nich je poměrně sofistikovaná a na první pohled je lze odhalit vcelku obtížně

Server The Verge zdokumentoval případ falešného právníka Nintenda jménem Tacumi Masaaki

Každého tvůrce na populární platformě YouTube děsí jedna věc – oznámení o porušení autorského práva. Na to je služba od Googlu velmi háklivá a nemilosrdně jej trestá, nejprve mírnými tresty a v případě opakovaného porušení i smazáním celého kanálu. A to může být pro tvůrce, pro kteří svůj kanál budovali dlouhé roky a je pro ně stěžejním druhem obživy, zásadní problém. Když k tomu připočteme skutečnost, že proti obviněním z porušení autorských práv existuje u samotného Googlu jen malá a nespolehlivá možnost odvolání, může i falešné obvinění zavedeným tvůrcům pořádně zatopit.

Dobrý den, jsem právník Nintenda

Své by o tom mohl vyprávět youtuber Dominik „Domtendo“ Neumayer, který obdržel znepokojivý e-mail týkající se jeho videí ze hry The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, jenž byly smazány. „Některá vaše videa byly odstraněna,“ popsal v zaslaném e-mailu YouTube lakonicky. Dále v něm bylo uvedeno, že na jeho obsah dorazila dvojice hlášení o porušení autorských práv a pokud na jeho kanál dorazí ještě jedno podobné obvinění, bude mu jeho kanál, který budoval 17 let a nasbíral 1,5 miliony odběratelů, v ohrožení. Domtendo měl nicméně štěstí v tom, že se mu na tomto oznámení o porušení autorských práv něco nezdálo.

Ostatně už od počátku toto obvinění nedávalo příliš smysl – stejně jako nespočet jiných youtuberů, se také on zaměřuje na žánr Let’s Play videí, které jsou ve streamerské komunitě už delší dobu etablovány. Ačkoli je Nintendo nechvalně proslulé tím, že po jakémkoli byť zdánlivém porušení jejich autorských práv sveřepě bojují, zmíněná Let’s Play videa nechávají žít svým životem, neboť slouží jako bezplatný marketing. Přesto Domtendo obdržel oznámení o porušení Digital Millennium Copyright Act (DMCA), který byl podepsán Tacumi Masaakim z právního oddělení severoamerické pobočky Nintenda. Na tom by na první pohled nebylo nic zvláštního, kdyby si Domtendo nevšimnul jedné drobné nesrovnalosti.

Hlášení o porušení autorských práv totiž nepřišly z firemní e-mailové adresy, ale ze soukromé a šifrované služby Proton mail, která zněla „[email protected]“, což není příliš obvyklé. YouTube nicméně tuto skutečnost přehlédl (či spíše ignoroval) a učinil proti populárnímu kanálu opatření, aniž by si ověřil, zda jsou tato tvrzení oprávněná. A to je jeden z největších nešvarů současného nastavení YouTube – vzhledem k tomu, že stížnost může vyplnit prakticky kdokoli a odeslat ji z libovolného e-mailu, lze tímto způsobem velmi snadno paralyzovat i velké kanály.

Tvůrci si totiž nikdy nemohou být zcela jistí, zda se obvinění nezakládají na pravdě a v případě jejich rozporu jim hrozí, že o svůj kanál nenávratně přijdou, pokud se ukáže, že nejsou v právu. Falešná obvinění přitom nejsou ničím neobvyklým – podle YouTube jich skrze webový formulář dorazí až šest procent.

Falešný právník paralyzoval hned několik kanálů

Domtendo se nejprve rozhodl, že se zastrašit nenechá a kontaktoval YouTube, který jeho videa vrátil zpět na kanál. Tacumi se nicméně také nehodlal vzdát a o den později jej kontaktoval napřímo. V e-mailu, který působil profesionálním dojmem a obsahoval řadu právnických termínů nakonec zmínil, že stále trvá na odstranění zmíněných videí. Domtendo nakonec nechtěl riskovat sví živobytí, proto se rozhodl dobrovolně stahovat svá videa z platformy. To Tacumimu nicméně nestačilo.

Své požadavky na odstranění obsahu začal stupňovat, někdy zasílal e-maily i několikrát denně a jeho požadavky byly stále podivnější. „Upozorňujeme, že úzce spolupracujeme s naší dceřinou společností Nintendo of Europe se sídlem v Německu, a proto již máme vaši adresu z doby, kdy jste byli partnerem společnosti Nintendo, a/nebo obdržíme vaši novou adresu od úřadu pro registraci obyvatel,“ je jedna z poněkud zvláštních formulací, která připomíná spíše vydírání, než požadavek na stažení obsahu chráněného autorským právem.

Domtendo se na základě těchto e-mailů začal vyptávat ostatních youtuberů s podobným zaměřením, za nemají s něčím podobným také zkušenosti a k jeho překvapení nebyl sám – streamer Waikuteru, který se zaměřuje na vývoj modů do Zeldy, byl Tacumim osloven také, nicméně jeho kontaktoval e-mailem v japonštině a z adresy [email protected]. Server The Verge se pokusil zjistit, zda je Tacumi Masaaki skutečný, či nikoli.

Jejich pátrání přišlo se zajímavým zjištěním: v právním oddělení americké pobočky Nintenda nikdo takový nepracuje (byť Nintendo samotné se k tomuto oficiální cestou ani přes opakované výzvy nevyjádřilo), nicméně v Kjótu člověk s tímto jménem skutečně existuje a pracuje na tvorbě technologických patentů pro Nintendo. Avšak ani v tomto případě se Nintendo k celé záležitosti nevyjádřilo.

Náznaků, že tento „Tacumi Masaaki“ patrně neexistuje, je více. Ostatně proč by japonský inženýr obviňoval německého youtubera z porušení autorských práv, navíc na základě amerického zákona DMCA 512, který je postaven spíše pro ochranu velkých platforem? Domtendo nicméně spor nechtěl riskovat, dokud nebude mít jasný důkaz. Ten se mu k velkému překvapení povedlo sehnat a to rovnou u samotného Nintenda. „Vezměte prosím na vědomí, že [email protected] není legitimní e-mailová adresa společnosti Nintendo a údaje obsažené v této komunikaci neodpovídají postupům společnosti Nintendo of America Inc. v oblasti vymáhání práva. Provádíme další šetření,“ odepsalo mu právní oddělení společnosti.

YouTube s falešnými obviněními nehodlá nic dělat

Domtendovi to stále vrtalo hlavou a tak napsal e-mail na adresu „[email protected]“, která je ve stylu oficiálních e-mailů společnosti Nintendo. V další komunikaci Tacumi nejprve vyzval Domtenda, aby ho skrze e-mail již nekontaktoval, načež později zcela změnil tón komunikace, když mu 18. září napsal „Milý Domtendo, tímto odvolávám všechna svá předchozí tvrzení.“ Konec to ovšem nebyl – dorazily mu totiž další dva e-maily, které ho informovaly o tom, že záležitost byla předána jeho kolegům, načež mu dorazily zprávy z adresy „[email protected].“

Jak se ovšem ukázalo, tento e-mail byl zneužit skrze webový nástroj, který umožňuje zdánlivou krádež identity. Domtendo nicméně stále nechápe, jak „Tacumi“ věděl, že poslal e-mail skutečnému Tacumimu pracujícímu pro Nintendo. Pro jistotu změnil všechna svá hesla, avšak domnívá se, že onen troll na něj číhal na jeho osobním kanálu na Discordu. Svůj hněv nicméně směřuje na platformu YouTube: „Je to jejich vina. Každý idiot může nahlásit libovolného youtubera bez větších problémů. Je to šílené. Musí se to změnit, a to HNED,“ uvedl pro server The Verge.

Youtubeři Waikuteru a Rimea, kteří také byli obětí Tacumiho, se s Domtendem shodují. „Myšlenka, že měsíce starostí způsobil jediný troll, a nikoli velká nedotknutelná společnost, je znepokojivá,“ říká Rimea. Problémem je podle youtuberů také skutečnost, že bojovat s těmito trolly mohou jen velké kanály, neboť YouTube neumožňuje menším kanálům napadnout obvinění z poručení autorských práv. „YouTube rozhoduje o tom, zda někdo přijde o svůj kanál, na základě jeho velikosti,“ uvedl Waikuteru.

V současné době se nicméně nezdá, že by se YouTube tímto problémem chtěl aktivně zabývat. Mluvčí YouTube Jack Malon sice potvrdil, že „Tacumi“ uvedl nepravdivá tvrzení, ale nevysvětlil, proč společnost přijala nepravdivá tvrzení z e-mailové adresy protonmail.com jako legitimní, a opakovaně se vyhnul otázkám, zda Tacumi uvedl nepravdivá tvrzení i u videí jiných tvůrců. YouTube ani nepotvrdil, zda Domtendo stále ohrožují falešné obvinění z porušení autorských práv ze strany této konkrétní osoby, ani nedal ujištění, že přijme opatření, aby takovému chování v budoucnu zabránil.