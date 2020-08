Někomu škodí, někomu pomáhá. Koronavirus výrazně uspíšil přechod k online nakupování

Jako všechny věci na světě, nic není černobílé. Duchovní mistři by si přisadili, že nezáleží na tom, co to je, ale kdo se dívá, jde tedy primárně o perspektivu. Stejně tak se můžeme dívat i na aktuální situaci ve světě, kterou způsobil koronavirus. Při pohledu na čísla je jasné, že z pandemie vytěžili nejvíce ti, kdo v posledních letech přesouvali své působení na internet a nejsou tedy omezeni místem, ze kterého podnikají, ani cestovními omezeními.

Dle dat, které sesbírala společnost IBM, urychlila současná situace přechod z nákupů ve fyzických obchodech k nákupům na internet o celých 5 let. Americké kamenné obchody v prvním čtvrtletí současného roku pocítily 25% propad prodejů, v druhém čtvrtletí pak dokonce 75% pokles. V horizontu celého roku by se pak objem prodejů v obchodech měl zmenšit o 60 %, nákupy na internetu by naopak měly narůst o 20 %.

Kupujeme hlavně „důležité“ věci

Nákupy také ukázaly, za jaké produkty lidé v době karantény utráceli peníze. Mnoho zájmu si, pochopitelně, neužilo oblečení, boty nebo šperky. Nárůst naopak zaznamenaly potraviny, alkohol a stavební materiály.

Americké obchody, které již dříve nabízely možnost nákupů na internetu, jako jsou Walmart či Target, zaznamenaly nárůst internetových objednávek o 97 %, respektive 273 %. Jak zmiňuje i IBM, prozatím není možné zhodnotit, zda se jedná o dočasný nárůst, kdy se po uvolnění opatření mnoho zákazníků vrátí k nakupování v kamenných obchodech, či zda se jedná o trvalý přechod k tzv. e-commerce, tedy transakcích na internetu.