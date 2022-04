Nejvýkonnější Snapdragon v historii má dorazit dříve, než se očekávalo

Koncem loňského roku se veřejnosti představil jeden z nejvýkonnějších mobilních čipsetů současnosti, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. První zařízení s ním se na trhu začala objevovat hned vzápětí a nyní se začínají prodávat i na našem trhu. Není však velkým překvapením, že Qualcomm už pracuje na výkonnější verzi, o které se spekuluje už nějakou dobu.

Nejmenovaný zdroj z dodavatelského řetězce potvrdil dřívější informaci, že vylepšená varianta čipsetu dorazí už letos, přesněji někdy mezi červnem a červencem, přičemž představena by měla být už v květnu. Odhaduje se, že odhalení Snapdragonu 8 Gen 1+ proběhne nejprve v Číně. Novinka by měla být založena na 4nm výrobním procesu TSMC a v mnoha ohledech bude podobná variantě bez znaménka plus v názvu, přičemž výraznější změnou by měl být vyšší takt.

Otázkou zůstává, který smartphone se chystaného čipsetu dočká jako první. Aktuálně se spekuluje o OnePlus 10 Ultra, nicméně ten pravděpodobné vsadí spíše na MediaTek Dimensity 9000, který má výkonnostně blíže k Snapdragonu 8 Gen 1.

Na závěr přidáme spekulaci o dalším nástupci označovaném jako Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550). Ten by měl být rovněž postaven na 4nm procesu od TSMC, jelikož 3nm architektura nebude pro sériovou výrobu připravena dříve než na konci letošního roku, případně na začátku toho příštího. Dá se očekávat, že velcí mobilní hráči budou mezi sebou soupeřit o to, kdo smartphone s čipsetem Gen 2 nabídne jako první.

