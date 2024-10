Největší leak od iPhonu zapomenutého v baru? Chystaný MacBook Pro není tajemstvím

Apple neuhlídal chystaný 14″ MacBook Pro

Ten se objevil na videu ruského YouTubera

Není to jediný únik, který se v poslední době vztahuje k chystanému notebooku

Výroba elektroniky je natolik velkým a sofistikovaným odvětvím, že udržet nějaké to tajemství pod pokličkou není nic jednoduchého. Ostatně i my na SMARTmanii se velmi často věnujeme různým spekulacím a únikům o chystaných produktech, které se ve většině případů nakonec ukáží jako pravdivé, minimálně ve chvílích, kdy do skutečného představení daného produktu zbývají měsíce či týdny. V minulosti to nebylo o moc lepší – konec konců vzpomeňme si například na zapomenutý prototyp iPhonu 4.

Apple nejspíše neuhlídal chystaný MacBook Pro

Podobné incidenty se nicméně dnes stávají už jen sporadicky a ve většině případů se jedná o kusé informace a či rendery vytvořené na základě spekulací, přičemž skutečná zařízení se na fotografiích objevují povětšinou až těsně před premiérou. Tato situace je nicméně výjimkou – na ruském YouTube kanále Romancev768 se objevil krátký záznam muže, který z tašky vytáhnul doposud nepředstavenou příští generaci MacBooku Pro. Konkrétně se má na záznamu nacházet 14″ MacBook Pro s čipsetem M4, který má 10 jader CPU a 10 jader GPU, přičemž dále má obsahovat 16 GB RAM, 512 GB interní paměti, 3 Thunderbolt 4 porty a barevné provedení Space Black.

Že se nejedná jen o maketu youtuber dokazuje tím, že jej nejen zprovozní, ale také ukáže sekci O tomto Macu, která potvrzuje, že se jedná o modelovou řadu z listopadu 2024, tedy doposud nepředstavené zařízení. Vzhledem k tomu, že MacBook obsahuje pouze procesor M4, dá se usuzovat, že se jedná o základní model s minimálními specifikacemi. To je zajímavé především s ohledem na 16 GB RAM, která podle všeho bude výchozí variantou. Potěší také nová barva Space Black, která nejspíše doplní varianty Space Gray a Silver. Na záznamu se nachází také prodejní balení.

Fotografie údajného balení MacBooku Pro poprvé sdílel leaker s přezdívkou ShrimpApplePro minulý týden na sociální síti X (dříve Twitter), avšak o pravosti fotografií vyvstaly pochybnosti, zejména proto, že krabice používá stejnou grafiku MacBooku Pro, jaká se objevuje na krabicích současné generace MacBooků Pro. Toto zveřejněné video potvrzuje dřívější únik, nicméně stále to nelze brát jako definitivní potvrzení.

Zdroj těchto úniků je přinejmenším nejasný. Minulý týden se leaker ShrimpApplePro pochlubil, že minimálně jeden z neoznámených 14″ MacBooků Pro byl podle všeho nabízen k prodeji v soukromé skupině na Facebooku. V dalším příspěvku na X zmiňoval, že viděl na internetu někoho, kdo podle všeho inzeroval 200 zatím neoznámených 14″ MacBooků Pro na prodej, což jej vedlo k domněnce, že tento únik pochází ze skladu. Ačkoli tyto informace vypadají důvěryhodně, je stále potřeba je brát s notnou dávkou zdravé podezřívavosti. Ostatně jak to nakonec bude se dozvíme již brzy.