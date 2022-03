Nejtenčí mechanické hodinky světa stojí jako byt v Praze. Dostanete k nim NFT

Na SMARTmanii se většinou věnujeme hodinkám pouze ve chvíli, kdy v sobě mají ukrytý alespoň kousek chytré technologie. Bulgari Octo Finissimo Ultra nicméně tvoří výjimku, neboť se díky tloušťce 1,88 milimetrů pyšní titulem nejtenčích mechanických hodinek na světě. Jeden odkaz na svět moderních technologií ale přeci jen ukrývají.

Hodinky se skládají ze 170 komponent. Aby byly dostatečně pevné, je jejich pouzdro vyrobeno z pískového titanu a dýnko z karbidu wolframu, tedy materiálu používaného k výrobě průmyslových vrtáků. Chybí zde klasický natahovací mechanismus na bázi korunky – namísto toho se pružina natahuje pomocí dvou ozubených koleček po stranách pouzdra. Rezerva strojku poté činí až 50 hodin.

🚀 It's an honor to announce our collaboration with @Bulgariofficial , @0xPolygon , @polygonstudios & @temeraiot into realization of Octo Finissimo Ultra #NFT and BVLGARI Singularity! 📣#Luxochain #Luxo #NFTcollection #Bulgari #Polygon #polygoncommunity #temeraiot pic.twitter.com/jKBE847das

— Luxochain (@luxochain) March 22, 2022