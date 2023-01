Nejste spokojení s internetem? O2 vám nově vrátí peníze, ale pozor na podmínky

Operátor O2 začne u svých internetových tarifů nabízet garanci vrácení peněz

Pokud nebudete se službou spokojeni, dostanete zpět všechny poplatky, i za nákup modemu

Od dob covidových lockdownů se domácí internet stal důležitějším než kdy dříve. Už jej nevyužíváme jenom na zábavu, ale dobrou polovinu dne i na práci. Martin Čejka, šéf fixních služeb v O2 popisuje to, že zákazníci požadují právě kvůli znásobeným home officům větší stabilitu a rychlost. Odklání se proto od menších lokálních poskytovatelů.

Zákazníci však stále mají obavu o to se někam upsat, protože rozvázat se ze smlouvy je pracné a nikdo nechce platit za službu, kterou nechce využívat. Operátor O2 proto přichází s garancí vrácení peněz do 60 dní od pořízení služby.

„Pokud v průběhu té doby nebude přeci jen spokojený, vrátíme mu všechny poplatky, případně zpět vykoupíme i hardware,“ uvádí Čejka s tím, že nezáleží na tom, o jaký tarif a technologii přenosu se jedná – optika, DSL, 5G nebo LTE připojení.

Možnost nechat si vrátit peníze v případě nespokojenosti s internetem od O2 platí od 2. ledna a asistenti na zákaznické lince by vám s procesem reklamace měli ochotně pomoci. Celá akce trvá jen do konce března, pokud tedy O2 neuvede jinak, garance vrácení peněz skončí s 1. dubnem 2023. V extrémním případě, pokud si posledního březnového dne objednáte internet, garance vrácení peněz platí maximálně do 30. června 2023. Určitě je třeba na to při pořizování nového internetu myslet.