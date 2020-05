Nejrychlejší Black Friday v historii je tady

Mobil Pohotovost spustila nejrychlejší Black Friday v historii – zlevněné zboží vám ve vybraných městech doručí jen do 1 hodiny od objednání. Sleva v řádu stovek až tisíc korun padla na velkou část sortimentu, od smartphonů, přes notebooky, tablety a chytré hodinky, až po audio a chytré příslušenství. Přinášíme vám souhrn těch nejzajímavějších akcí, které stojí za pozornost.

Oblíbené smartphony ještě levněji

Mezi nejlákavější patří sleva na Samsung Galaxy S10, který je nyní k mání za 14 990 Kč (původně 23 490 korun). Do zajímavé akce padl také Xiaomi Mi 9 Lite, kde cena u verze se 64GB úložištěm klesla na 6 190 Kč(původně 8 490 korun), Mi 9 Lite (128 GB) pak vychází na 6 490 Kč (původně 8990 korun).

Na své si ale přijdou i ti, kteří si vystačí s levnějším smartphonem. Například Huawei Y7 (2019) teď stojí jen 3 333 Kč (původně 4 790 korun), Xiaomi Redmi Note 8T vychází na 4 490 Kč (původně 4 990 korun) a Xiaomi Redmi 8A jen na 2 890 Kč (původně 3 290 korun). Oblíbený Galaxy A10 pořídíte za 3 390 Kč (původně 3 990 korun), lépe vybavený Galaxy A40 pak za 5 190 Kč (původně 6 490 korun). A Huawei P30 lite je nejenom zlevněný na 4 990 Kč (původně 5 490 korun), ale navíc k němu zdarma dostanete chytrý náramek Niceboy X-fit Active.

Více než stovka příslušenství ve slevě

Také v kategorii příslušenství srazila Mobil Pohotovost ceny na minimum. Velká sleva padla na náhlavní sluchátka AKG Y500, které teď stojí jen 1 290 Kč (původně 3 990 korun). Populární fitness náramek Xiaomi Mi Band 4 je teď zlevněný na 888 Kč (původně 1 190 korun). Elektrokoloběžka Ninebot by Segway Kickscooter ES1 na 8 690 Kč (původně 14 990 korun) A autokamera Niceboy Pilot XR za 2 993 Kč (původně 3 990 korun) může být výhodná koupě pro všechny, co chtějí mít zaznamenané dění na silnici během své jízdy autem.

Slevami to ale nekončí. Nejenom, že u Mobil Pohotovosti dostanete k telefonům několik bonusů navíc, ale můžete také využít několika dalších benefitů, včetně splátek s 0% navýšením na vše nebo bezplatné dopravy do druhého dne při objednávce nad 500 Kč. V celkem osmi městech ČR pak máte možnost nechat si doručit zboží do 1 hodiny od provedení objednávky.