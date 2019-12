Nejlevnější telefon s Androidem? Nokia 1.3 se Snadpragonem 215 o sobě dává vědět

Jedním ze spolehlivých informátorů o chystaných telefonech jsou různé certifikační agentury, které mnohdy prozradí i některé z chystaných parametrů. To je případ i jednoho z posledních záznamů Bluetooth certifikace, který prozrazuje připravovaný smartphone Nokia s kódovým označením TA-1213 (pravděpodobně Nokia 1.3).

Certifikace odhaluje, že připravovaný telefon dostane Bluetooth ve starší verzi 4.2, což zapříčiní levný čipset Qualcomm Snapdragon 215 z července letošního roku. Ten je určen do těch nejlevnějších smartphonů, avšak díky moderním technologiím do nich budou výrobci moci nasazovat širokoúhlé displeje, NFC pro mobilní platby nebo duální fotoaparáty. Qualcomm přislíbil, že tento čip bude součástí telefonů prodávaných za méně než 100 dolarů, což by mohl být případ i chystané Nokie.





Zda tento telefon poběží na klasickém Androidu z programu Android One, či na ořezaném Androidu Go, zatím není jisté.