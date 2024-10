Nejlepší umělá inteligence už i na Windows! ChatGPT má nativní aplikaci

Nejznámější a nejpokročilejší jazykový model umělé inteligence ChatGPT se dočkal aplikace pro Windows

Ta má nicméně řadu omezení a je dostupná pouze pro předplatitele

Ostatní uživatelé by se mohli dočkat ještě v letošním roce

Umělí inteligence je v letošním roce patrně nejvíce skloňované sousloví. Dalo by se říci, že která technologická firma ještě nenaskočila na aktuální vlnu a nenabízí u svých produktů či služeb magická písmena AI, jako by ani nebyla. Tento trend přitom začala poměrně nenápadná společnost OpenAI a především jejich jazykový model ChatGPT. Ten v současnosti patří mezi to nejpokročilejší na trhu a není proto divu, že každá novinka vzbuzuje velkou pozornost.

ChatGPT v nativní aplikaci pro Windows

Jinak tomu není ani nyní. Uživatelé nejrozšířenějšího desktopového operačního systému na světě, Windows od Microsoftu, byli nuceni k ChatGPT přistupovat skrze webové rozhraní. Ačkoli už dnes webové aplikace mají co nabídnout a nejsou chudými příbuznými, nativní aplikace je přeci jen v mnoha případech pohodlnější. Nyní mají uživatelé na Windows důvod k radosti – ChatGPT mohou využívat také v nativní aplikaci pro jejich systém. Má to ale jeden podstatný háček.

OpenAI aplikaci pro Windows prozatím pouze testuje, tudíž je k dispozici jen pro omezený počet uživatelů, konkrétně pro ty, kteří využívají placenou verzi ChatGPT. Pokud patříte mezi ně, můžete už nyní vyzkoušet výhody aplikace, která se nachází v Microsoft Store. Stejně jako v případě aplikace pro macOS, také na Windows mohou uživatelé pokládat chatbotovi otázky v dedikovaném okně, které mohou mít otevřené vedle ostatních aplikací a programů. Zároveň zde mohou využívat také zkratku Alt + Mezerník pro rychlý přístup.

Aplikace také umožňuje nahrávat soubory a fotografie přímo do ChatGPT a k dispozici je rovněž náhled modelu OpenAI o1, který je schopen v rámci určitých mantinelů„uvažovat“. Aplikaci nicméně stále chybí některé funkce, které by mohl nejeden uživatel ocenit, kupříkladu pokročilý hlasový režim. Potěšující také je, že OpenAI odstranili chybu v podobě ukládání konverzací pro prostého textu, která trápila první verzi aplikace pro macOS. Nyní jsou všechny konverzace šifrovány a ukládány lokálně. Pokud si kvůli aplikaci nechcete předplácet ChatGPT, nezoufejte: do konce tohoto roku by měla být zpřístupněna pro všechny.