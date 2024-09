Až dvojnásobná cena za ChatGPT? OpenAI prý plánuje radikální zdražení

ChatGPT Plus aktuálně stojí 20 dolarů měsíčně a ještě do konce letošního roku má zdražit o 2 dolary

Do pěti let se pak prý počítá se zdražením až na 44 dolarů

OpenAI zároveň řeší obří kolo dalšího financování

Podle interních dokumentů, které získal deník The New York Times, plánuje OpenAI v příštích několika letech výrazně zvýšit cenu svého populárního chatbota ChatGPT. Současné předplatné ChatGPT Plus, které uživatelům nabízí přístup k pokročilým modelům a funkcím, by mělo zdražit ještě letos, byť o pouhé dva dolary. Do roku 2029 se ale údajně plánuje až dvojnásobná cena, tedy 44 dolarů měsíčně (přibližně 1 000 Kč).

Stojí to za to?

Předplatné za cca 1 000 Kč je v kontextu drtivé většiny běžných předplatných podstatně dražší, nicméně je otázkou, zda to bude jediná úroveň předplatného. V současné době můžeme jen spekulovat, nicméně lze přemýšlet například o dvou verzích předplatného, plus bezplatného, výrazně omezeného účtu.

Jedna verze předplatného by mohla obsahovat jen a pouze textový ChatGPT s vysokým limitem použití, za stávajících 20 dolarů. A ona 44 dolarová verze by pak mohla mít úplně všechno, včetně Dalle, SearchGPT, Advanced Voice Mode, blížícího se generování videí Sora a případných dalších funkcí.

Jak to ale ve výsledku OpenAI rozdělí, naporcuje a prodá potenciálním zájemcům, se samozřejmě teprve uvidí. Firma se ale dlouhodobě chlubí svou vstřícnou vizí a tím, jak chce dostat pokročilou AI do rukou co největšího počtu lidí, a tak se dá očekávat nějaká levnější verze, stejně jako pokračování v aktuálně nabízené bezplatné verzi.

Trnitá cesta k miliardám

Z dokumentů vyplývá, že OpenAI má přibližně 10 milionů předplatitelů ChatGPT Plus a zvýšení cen plánuje v rámci svého širšího finančního plánu. Společnost je v současné době v procesu získávání až 7 miliard dolarů od investorů s potenciální valuací 150 miliard dolarů – výrazně více než před rokem, kdy do firmy investoval obří prostředky Microsoft.

Zatímco Apple údajně od účasti v současném kole financování ustoupil, OpenAI je pořád na koni. Očekává se totiž, že Apple integruje funkce ChatGPT do Siri s nadcházející verzí iOS 18.2 a firma do ChatGPT neustále přidává nové funkce, naposled například působivý Advanced Voice Mode.

Ztráty a nálezy

Navzdory rychlému růstu příjmů, které v letošním roce dosáhly 3,7 miliardy dolarů, z čehož 2,7 miliardy dolarů pochází z předplatného ChatGPT, se předpokládá, že OpenAI bude stále velice ztrátová. Společnost totiž odhaduje, že letos přijde o cca 5 miliard dolarů kvůli vysokým provozním nákladům, zejména na vývoj a rozšiřování technologie AI.

Do roku 2029 pak OpenAI předpokládá dosažení příjmů ve výši 100 miliard dolarů. Toho chce dosáhnout rozšiřováním služeb a zvyšováním cen předplatného. Generální ředitel Sam Altman, který byl znovu přijat do funkce poté, co ho loni představenstvo vyrazilo, má získat 7% podíl, jehož hodnota se v současnosti odhaduje na přibližně 10,5 miliardy dolarů.