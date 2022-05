Nejen iPhone. O Lightning mají příští rok přijít i další klíčové Apple produkty

Otázka, kdy se Apple nadobro zbaví proprietárního konektoru Lightning, leží na stole už několik let. Cupertino se výměně za rozšířenější USB-C sveřepě brání, neboť má na Lightning navázaný široký (a nutno dodat že velice výdělečný) ekosystém zařízení, který by musel projít proměnou. A možná právě to nás příští rok čeká.

Uznávaný analytik a informátor Ming-Chi Kuo před nedávnem zveřejnil informaci, že generace iPhonů připravovaná pro rok 2023 by se konečně mohla Lightningu zbavit, a to ve prospěch USB-C. Stejný zdroj nyní tvrdí, že Lightning bude odstraněn i z dalších produktů, a to i těch, které s iPhony přímo nesouvisí, např. Magic Mouse, Magic Trackpad či Magic Keyboard.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Obecně se očekávalo, že v případě iPhonů port USB-C společnost Apple úplně přeskočí a nahradí jej bezdrátovým řešením MagSafe. Podle Ming-Chi Kua by si tím Apple ale pouze zadělal na problémy – bezdrátové technologie dnes pořád mají své limity a ekosystém MagSafe je ještě příliš mladý.

Apple byl zřejmě ochotný na „dozrání“ technologií počkat, avšak pravděpodobně musí aktuálně brát v potaz i tlak Evropské komise, která chce v dohledné době uzákonit USB-C jako jediný standard nabíjení drobné elektroniky.