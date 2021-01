Nejen hodinky, ale i náramek. OnePlus chystá konkurenci pro Mi Band 5

Šéf OnePlus před nedávnem potvrdil, že jeho společnost počátkem roku 2021 odhalí své první chytré hodinky. Nyní se zdá, že se nejedná o jedinou nositelnou elektroniku, kterou OnePlus chystá.

OnePlus Band: AMOLED displej, voděodolnost a pořádná výdrž

Podle nejnovějších informacích je v přípravě i chytrý náramek OnePlus Band, který by měl rovněž dorazit v prvním kvartále nového roku, a to dokonce o několik týdnů dříve než nová řada smartphonů OnePlus 9. Náramek se má stát přímou konkurencí pro populární Xiaomi Mi Band, a to nejen funkcemi, ale i cenou, která se má pohybovat okolo 40 USD (asi 850 korun bez DPH).

OnePlus si bude chtít v oblasti nositelné elektroniky vybudovat jméno ve více cenových kategoriích – majitele vlajkových modelů bude lákat na hodinky, zatímco pro vlastníky smartphonů řady Nord bude lákavější koupě chytrého náramku. Ten by měl stejně jako konkurenční Mi Band 5 nabídnout AMOLED displej, odolnost vůči vodě a vícedenní výdrž na jedno nabití.

OnePlus Band má být dostupný nejprve na indickém trhu, později by se měla jeho dostupnost rozšířit do dalších zemí.