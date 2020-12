Hodinky od OnePlus dorazí brzy, potvrdil šéf firmy. Těšit se můžeme i na nové telefony

Společnost OnePlus má za sebou velmi turbulentní rok. Představila mnohem více smartphonů než v předchozích letech a dotkla se segmentů, kterým se v minulosti vyhýbala. Změnu můžeme očekávat i v příštím roce; šéf firmy Pete Lau totiž konečně oficiálně potvrdil, že se dočkáme dlouze spekulovaných hodinek OnePlus. A nebude to trvat dlouho.

Přesné datum zatím neznáme, ale víme, že k odhalení dojde už počátkem příštího roku. Pokud se potvrdí všechny spekulace, můžeme očekávat hodinky s kruhovým displejem a prostředím Google WearOS.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020