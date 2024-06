Nejen foťák a svítilna! iOS 18 přináší praktickou novinku pro zamykací obrazovku

Aktualizace iOS 18 konečně přinese uživatelům funkci, po které dlouho volali

Ikony pro rychlé spuštění svítilny a fotoaparátu půjdou nahradit za něco jiného

Přístup k těmto rychlým spouštěčům budou mít i vývojáři třetích stran

Zamykací obrazovka v případě operačního systému iOS je poměrně konzervativní prostředí. Zvolení si vlastní tapety je víceméně samozřejmostí, ale když pomineme několik málo konfigurací různých widgetů a stylů hodin, o moc více si toho neupravíte. Co uživatele dlouho dráždilo jsou dvě ikony u spodní hrany, díky kterým se rychle dostanete ke svítilně a fotoaparátů – ne že by jim tyto ikony vadily, avšak nejeden majitel zařízení s iOS by jistě ocenil, kdyby si mohl tyto ikony přizpůsobit k obrazu svému. To se konečně s příchodem iOS 18 změní.

Ikony pro svítilnu a fotoaparát konečně půjdou nahradit

Apple v rámci představení systému iOS 18 na konferenci WWDC uvedl, že nadcházející verze softwaru nabízí funkci, po které uživatelé dlouho volali: možnost nahradit tlačítka svítilny a fotoaparátu na zamykací obrazovce iPhonu ovládacími prvky podle vlastního výběru. Na zamykací obrazovce tedy budete moci mít jiná tlačítka pro vyvolání rychlé funkce a co je ještě příjemnější, že si budete moci pro každou zamykací obrazovku nastavit jiné funkce – nebude se tedy jednat o pevné funkce, jako tomu je v současné chvíli.

Úprava konkrétních funkcí bude probíhat na stejné obrazovce pro úpravu zamykací obrazovky, jako vybíráte například widgety či tapetu. Až bude na podzim uvedena verze systému iOS 18, budou moci aplikace třetích stran nabízet vlastní ovládací prvky pro použití na zamykací obrazovce. Prozatím pro beta testery jsou však k dispozici pouze možnosti společnosti Apple. Nastavit si tak můžete například budík, časovač, stopky, režim letadlo, spustit hotspot, aktivovat tmavý režim, spustit zkratku z aplikace Zkratky, zapnout tichý režim, otevřít kalkulačku, nahrát hlasovou zprávu, spustit aplikaci peněženky nebo najít své ztracené Apple Watch.

Ačkoli se nejedná o žádnou zásadní změnu, bez které by uživatelé nedokázali žít, jedná se o další vstřícný krok směrem k větší přizpůsobitelnosti ze strany Applu. Už dávno tak neplatí, že by prostředí operačního systému iOS bylo konzervativní a terčem posměchu ze strany majitelů zařízení s Androidem.