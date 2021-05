Nejdražší sluchátka Applu nezvládnou bezztrátové přehrávání hudby z Apple Music

Kovářova kobyla chodí bosa. Toto rčení by šlo aplikovat na kalifornskou společnost Apple, která včera představila bezztrátové streamování hudby v rámci Apple Music. Ačkoli by jeden očekával, že produkty firmy s nakousnutým jablkem ve znaku budou mezi prvními podporovat všechny novinky, opak je pravdou. Zvuk v bezztrátové kvalitě a s prostorovým zvukem si rozhodně neužijete na všech výrobcích a to ani na těch, u kterých se to přímo nabízí.

Nechme stranou fakt, že pro maximální kvalitu budete potřebovat externí převodník. Bezztrátové audio můžete poslouchat skrze iPhone, iPad, Mac či Apple TV, nicméně nikoli se sluchátky AirPods, AirPods Pro či AirPods Max. V případě pecek a špuntů je nemožnost posílání bezztrátového zvuku skrze Bluetooth omluvitelná, ale u prémiových AirPods Max, které lze připojit také přes kabel a redukci k iPhonu, už to příliš pochopitelné není.

Pakliže připojíte AirPods Max k iPhonu, iPadu či Macu skrze Lightning kabel a redukci na 3,5mm jack, sluchátka budou digitální stopu převádět do analogu a následně opět do digitální podoby, při čemž zákonitě dochází ke ztrátě. Těžko tak lze tvrdit, že si AirPods Max vychutnáte hudbu v bezztrátové kvalitě.

Nové bezztrátové streamování hudby nepodporují ani chytré reproduktory HomePod a HomePod mini, což je rozhodně škoda a obzvláště to zamrzí ty zákazníky, kteří si do své domácnosti pořídili vícero reproduktorů od Applu pro vytvoření stereo efektu. Spatial Audio, neboli prostorový zvuk v rámci Dolby Atmos, je dostupný pro všechna sluchátka a reproduktory Applu, takže alespoň něčeho se věrní zákazníci dočkají. Pokud si chcete vychutnat bezztrátovou kvalitu hudby skrze Apple Music, nezbude vám nic jiného, než si pořídit sluchátka s podporou ALAC kodeku a externí převodník.