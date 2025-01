Nejdelší scénář? Kingdom Come: Deliverance II se může zapsat do Guinessovy knihy rekordů

Kingdom Come: Deliverance II má nakročeno k historickému úspěchu

Pokud dopadne dobře sčítání slov ve scénáři, mohlo by jít o světový rekord

V současné době drží prvenství titul Baldur’s Gate 3

Český videoherní klenot jménem Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse vám patrně nemusíme dopodrobna představovat, stejně jako skutečnost, že už příští měsíc se dočkáme očekávaného pokračování. O tom, že jde nejen na tuzemské poměry o rozsáhlé dílo, svědčí také nedávná zmínka youtubera s přezdívkou ESO_Danny, který se pochlubil snímkem se stohy papírů, na kterých je scénář k pokračování středověkého RPG. Co také neopomněl zmínit, je délka scénáře – 1,7 milionu slov, tedy o 100 tisíc méně než v případě prvního dílu.

Nejdelší videoherní scénář na světě

Jak se ale vzápětí ukázalo, není to tak úplně pravda. Oficiální účet studia obratem uvedl počty na pravou míru, když youtubera opravil v počtu slov u pokračování – to se totiž může pochlubit rovnou více než 2,2 miliony slov. Tato na první pohled „drobná“ úprava je nicméně velmi důležitá, neboť díky tomu může scénář ke Kingdom Come: Deliverance II soutěžit o titul nejdelšího videoherního scénáře na světě podle známé Guinessovy knihy rekordů. Aktuálním držitelem trofeje je oceňované RPG Baldur’s Gate 3 od studia Larian, které zápis získalo za scénář o 2 milionech slov.

Že se Warhorse bude o zápis do „Guinessovky“ skutečně ucházet, potvrdil pro server Vortex také PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling. „Budeme se o to starat až po vydání, až bychom scénář kompletovali a uploadovali lidem z Guinnessovy knihy rekordů,“ uvedl. Jestli nakonec scénář bude na nový zápis stačit, se teprve ukáže, nicméně se sluší podotknout, že k tomu má nakročeno poměrně slušně. Ačkoli kvantita se ne vždy rovná kvalitě, u studia Warhorse lze předpokládat, že nepůjde o žádný brak. O tom se nicméně budeme moci sami přesvědčit už 4. února.