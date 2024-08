První herní ukázka z Kingdom Come: Deliverance II. Tohle bude opět megahit!

Vývojáři z Warhorse Studios zveřejnili 25 minut záběrů z hraní Kingdom Come: Deliverance II

Většina mechanismů zůstala zachována, nicméně drobné změny jsou cítit na každém kroku

Hra vyjde už z kraje příštího roku, konkrétně 11. února

Mezi nejočekávanější hry v tuzemsku bezesporu patří pokračování středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse. Ačkoli se fanoušci musí potýkat s odkladem na poslední chvíli, alespoň malou náplastí jim je oficiální gameplay, které se objevil na kanále studia. Ten ukazuje různé aspekty hry a aktuální stav grafiky. Také nám dává nahlédnout do pořádného středověkého města, kterým je Kutná hora. Co dalšího téměř půlhodinový záznam poodhaluje?

Jindra se vrací, tentokrát do většího a bohatšího světa

Hned úvodem se hlavní hrdina Jindřich vydává najít gamblera, který se má nacházet ve vesnici Bylany. V místní hospodě jsou velmi ochotní a Jindru k Ranyekovi zavedou. Ten se nicméně nachází na dně velké hromady zvířecích exkrementů, ve které skonal, když se snažil utéct před svými věřiteli. Jindřichovi tak nezbývá nic jiného, než si vyhrnout rukávy a vytáhnout jeho tělo, neboť Ranyek by měl mít u sebe vzácný luk. To se Jindrovi podaří, nicméně luk si chce ponechat jakožto kompenzaci za útrapy. To vyústí nejprve v pěstní rvačku a následně i v šarvátku se zbraněmi.

Souboje byly integrální součástí prvního Kingdom Come, přičemž druhý díl to nebude mít jinak. Opět se můžeme těšit na specifický systém souboje skrze růžici, nicméně ze záběrů to vypadá, že vývojáři zapracovali na plynulosti a mnohdy nesmyslné obtížnosti soubojů. Svět bude také na Jindřicha reagovat podle toho, jak se obléká či jestli se už nějaký ten pátek nezapomněl umýt.

Ústředním bodem Kindgom Come: Deliverance II je bezesporu město Kutná hora. O její velikosti máme prozatím jen kusé informace, nicméně ze záběrů to vypadá, že se konečně dočkáme plnohodnotného města. V krátkém sestřihu autoři vysvětlují, že Jindřich nemusí být jen hodný rytíř od vedle, ale že jej hráč může profilovat jako pořádného grázlíka, který krade, vraždí a uráží všechny okolo. Negativní chování bude mít podle všeho také důsledky a pokud si nedáte pozor, můžete velmi snadno skončit na pranýři. Grafická stránka je velmi podobná předchozí hře, ostatně je postavena na stejném enginu, nicméně stále vypadá velmi dobře. Radikální posun tedy nečekejte, nicméně doufáme, že se dočkáme mnohem lepší optimalizace, než jak tomu bylo v případě jedničky.

Zajímavostí jsou náhodná setkání, která vás mohou zavést k nečekaným úkolům. Jako příklad prezentovali vývojáři interakci s náhodným vesničanem, který vás následně okrade a pokusí se o útěk. Co kvituji je detail, kdy obchodník ve městě mluví německy (i když je ukázka dabovaná v angličtině), což jen přispěje k větší imerzi. Systém jídla také zůstal zachován, takže kromě pravidelného krmení hlavní postavy si budete muset dávat pozor na to, jestli není jídlo ve vašem inventáři zkažené a tedy potenciálně nebezpečné.

Většina mechanik zůstane nezměněna

V další části videa prezentují vývojáři stealth a zabíjení ze zálohy, když Jindřich objeví tábor, ze kterého je rychle vyhnán. Také v tomto případě zůstaly zachovány mechaniky hluku a viditelnosti, na které má přímý vliv vaše výzbroj. V kroužkové košili a ocelových botách jste zkrátka nápadnější, než v černé kožené zbroji a bos. V rámci plížení můžete nic netušící oběti přepadnout nejen ze zálohy a propíchnout je dýkou, ale využít lze také kuši. Pokud potřebujete odlákat něčí pozornost, lze jednoduše zapískat. Co možná všechny hráče nepotěší je stará známá ukládací mechanika skrze nápoj Sejvovice.

Závěrem videa se Jindřich vydá za hledáním Poláka jménem Adder. K tomu jej nasměruje řezníkova žena – po ní totiž Adder celou noc pokukoval, jenže nepočítal s žárlivým manželem. Ten se jej za vesnicí chystá pověsit, přičemž opět zde potěší fakt, že Adder na řezníka pokřikuje polsky. Ačkoli mu řezník nerozumí, jistě to není příliš potřeba, neboť Adder se smrti rozhodně nebojí. Jindřich nicméně přichází na poslední chvíli a skrze dialog se pokusí řezníka přesvědčit, aby Addera propustil. Jenže špatně zvolená dialogová možnost, kdy se Jindřich pokusí řezníka zesměšnit a ponížit vyústí v přesný opak, tedy pokus o oběšení Poláka a ozbrojenou šarvátku. Stejně jako v první hře, i tentokrát si budete muset dávat pořádný pozor na pusu.

Hra vychází už 11. února příštího roku

Kingdom Come: Deliverance II dorazí na Xbox Series X/S, PlayStation 5 a na PC skrze Steam a Epic Games Store už 11. února příštího roku. Standardní edice přijde zájemce na 1649 Kč v případě konzolových verzí, respektive 1214 Kč na Epic Games Store a 60 eur na Steamu (cca 1499 Kč). Gold edici, která navíc obsahuje digitální bonus a Expansion Pass začíná na 1619 korunách v případě Epic Games Store a 80 eur na Steamu (cca 1999 Kč), respektive 2129 korunách na konzolích. K dispozici bude ještě sběratelská edice obsahující například látkovou mapu či 30cm sošku Jindřicha na koni, nicméně v tuto chvíli o ni nemáme žádné další informace.