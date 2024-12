Nečekaný dárek od Googlu: starší Pixely dostanou o dva roky delší podporu

Google ještě donedávna dopřával svým Pixelům pouze tři velké systémové aktualizace a pět let bezpečnostních záplat, za což si vysloužil oprávněnou kritiku – některá konkurence totiž nabízela delší softwarovou podporu než sám výrobce operačního systému. Google si vzal kritiku k srdci a od loňského roku poskytuje svým zařízením rekordní 7letou podporu, což je ve světě Androidu rekordní hodnota.

Příslib sedmi let systémových aktualizací zapříčinil výrazný schod mezi jednotlivými zařízeními. Zatímco Pixel 7 přišel na trh s Androidem 13 s garantovaným postupem až na Android 16, jeho nástupce z loňského roku by měl teoreticky „vyšplhat“ až na Android 21. Google se potichu rozhodl tento skok zmírnit a poměrně nečekaně starším Pixelům podporu prodloužil.

Smartphony z řad Pixel 6, 7 a Fold mají podle stránek podpory nově garantovaný přísun pěti velkých systémových aktualizací namísto původních tří. Tato zpráva potěší zejména majitele smartphonů Pixel 6 a 6 Pro – pro ně měl být letošní Android 15 konečnou verzí, ovšem díky benevolenci Googlu se tyto telefony dočkají ještě Androidu 16 a 17. Pixelům 5 a starším již Google podporu prodlužovat nebude – jednak už oficiálně skončila, a navíc tyto telefony nepohání vlastní čip Tensor, u kterého si Google může pohlídat stoprocentní kompatibilitu.

Google officially confirms the Pixel 6 series, Pixel 7 series, and Pixel Fold will get an additional 2 years of OS updates!

The company has updated a support page to mention that these Pixel phones are guaranteed 5 years of updates – including 5 years of OS and security updates… pic.twitter.com/GB2cN2B4iP

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 5, 2024