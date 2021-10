Nečekané překvapení od Samsungu: příští týden se odehraje Galaxy Unpacked Part 2

Apple včera večer oznámil, že příští týden uspořádá druhou podzimní keynote, která s největší pravděpodobností přinese novou generaci počítačů MacBook Pro. Samsung se zjevně nechce nechat firmou z Cupertina zahanbit a na stejný týden si naplánoval akci Galaxy Unpacked Part 2. Tu ale na rozdíl od Apple nikdo nečekal.

Galaxy Unpacked Part 2: na jaké novinky se můžeme těšit?

Samsung uspořádá svoji tiskovou konferenci ve středu 20. října, začátek je naplánovaný na 16:00 našeho času. Jaké novinky korejský gigant představí, je zatím ve hvězdách; upoutávka na akci s podtitulem „Self-expression through technology“ (vyjádření sebe sama skrze technologii) mnoho detailů neprozrazuje.

[Invitation] Galaxy Unpacked Part 2

Watch this video on YouTube

Na upoutávce vidíme ikony aplikací od Samsungu balící se do pastelových barev, což by mohlo znamenat odhalení nového prostředí One UI 4.0, které na smartphony Samsung dorazí společně se systémem Android 12. Společně s tímto prostředím by mohl Samsung po vzoru Apple odhalit nové služby, které by nabízel v rámci předplatného.

Bude ale chystaná tiskovka Samsungu pouze o softwaru? Ve vzduchu stále visí dosud nepředstavený smartphone Galaxy S21 FE, o kterém se chvíli spekuluje, že je na spadnutí a chvíli na to se mluví o tom, že jej Samsung zrušil.

Příští týden bude každopádně nesmírně nabitý, v pondělí Apple představí svoje MacBooky, v úterý Google svoje Pixely a ve středu Samsung svoje… nechme se překvapit.