Nečekaná chyba v Google Mapách má na svědomí tři lidské životy

Mapy od Googlu mají v Indii na svědomí tři lidské životy

Navigace je zcela nepochopitelně zavedla na zbořený most, který se jim stal osudným

Policie viní ze selhání nejen Google, ale také místní úředníky

Když je to na mapě, tak to musí být pravda. Tímto se patrně řídila trojice mužů ze severoindického svazového státu Uttarpradéš. Ti ve svém vozidle cestovali na svatbu, když je navigace zavedla na zbořený most. Muži si chybějící stavby nevšimli, což je nakonec stálo život. Policie incident, který se odehrál v neděli, stále vyšetřuje a domnívá se, že skupinu k této cestě navedla populární aplikace Mapy Google. Část mostu se údajně zřítila na začátku tohoto roku kvůli záplavám, a zatímco místní obyvatelé o tom věděli a mostu se vyhýbali, tři muži o tom nevěděli, neboť pocházeli z jiné oblasti. Na mostě nebyly žádné zátarasy ani cedule upozorňující na to, že není v provozu.

Důvěra v navigaci stála tři Indy život

Úřady v tomto případu jmenovaly čtyři inženýry ze státního silničního úřadu a nejmenovaného úředníka z Map Google, kteří jsou obviněni z úmyslného zabití. Mluvčí společnosti Google sdělil serveru BBC Hindi, že na vyšetřování plně spolupracuje. Tragická nehoda upozornila na špatnou silniční infrastrukturu v Indii a vyvolala debatu o tom, zda navigační aplikace, jako jsou Mapy Google, nesou za podobné nehody spoluzodpovědnost. Někteří totiž obviňují aplikaci z toho, že neposkytuje přesné informace, zatímco jiní jsou zastánci toho názoru, že jde o selhání vlády, která měla dané místo řádně zabezpečit.

Ve hře je nicméně ještě třetí faktor, který je trochu opomíjen, a to je vlastní odpovědnost každého člověka. Ačkoli jsou mapy skvělým pomocníkem, který v drtivé většině případů funguje tak, jak má, určitě není vhodné jim věřit až do té míry, že budeme ignorovat skutečný stav světa před námi.

Mapy Google jsou nejoblíbenější navigační aplikací v Indii a staly se synonymem pro GPS navigaci. Využívá ji také mnoho platforem pro sdílené jízdy, elektronický obchod či rozvoz jídla. Aplikace má údajně kolem 60 milionů aktivních uživatelů a denně zaznamená kolem 50 milionů vyhledávání. Zároveň se však často dostává pod drobnohled kvůli poskytování nesprávných informací, což v některých případech vede až ke smrtelným nehodám.