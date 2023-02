Naživo z MWC: Xiaomi v Barceloně představilo unikátní AR brýle

Xiaomi zatím na veletrhu MWC v Barceloně srší novinkami. Včera uvedlo tři nové telefony Xiaomi 13, sluchátka Buds 4 Pro, hodinky Watch S1 Pro a dokonce i novou elektrickou koloběžku. Dnes přišel čas na další novinku, tentokrát AR headset s prozaickým jménem Wireless AR Glass Discovery Edition.

Spíše než velký headset ve stylu HoloLens připomíná zařízení od Xiaomi klasické brýle. Výrobce se chlubí úctyhodnou hmotností 126 gramů, kterou dosáhl díky užití lehkých materiálů, jako jsou uhlíková vlákna či slitina hořčíku a lithia.

Headset samozřejmě nepojí žádný kabel, funguje kompletně bezdrátově, byť se chlubí latencí nižší než 50 milisekund. Tuto hodnotu dosahuje díky využití čipsetu Snapdragon XR2 Gen 1 a vlastního doprovodného řešení. Nechybí ani rychlé párování s telefonem pomocí technologie NFC.

Xiaomi se dále chlubí excelentním obrazem se špičkovou ostrostí. Displej v hledí typu MicroOLED nabízí svítivost až 1 200 nitů a má jít o nejlepší panel využitý v brýlích pro rozšířenou realitu. Jemnost pixelu na úhel je 58, což se téměř rovná tomu, co může lidská sítnice vůbec rozpoznat.

AR brýle jsou navíc vybaveny elektrochromatickými čočkami, které se dokáží přizpůsobit různým světelným podmínkám. Tyto čočky umožňují tzv. tmavý režim, který nabízí pohlcující zážitek při sledování obsahu. Transparentní, průhledný režim vytváří naopak živější zážitek z AR, protože kombinuje skutečnou realitu a virtuální prvky.

Ovládání gesty rukou a pohyby hlavou bývá u AR brýlí samozřejmostí. Nicméně Xiaomi uvádí, že jejich nový headset pro rozšířenou realitu nabízí pokročilé snímání hlavy, rozložení prvků na obličeji (oči, nos, ústa) a také rozpoznání jednotlivých kloubů na ruce.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

— Lei Jun (@leijun) February 27, 2023