Recenze Cecotec Conga 11090: vysává, mopuje, dobře vypadá, ale má hodně sebevědomou cenu

Španělská značka Cecotec uvedla na český trh robotický vysavač Conga 11090

Nabízí řadu chytrých funkcí, mopování i mobilní aplikaci

Za cenu 18 890 Kč to ale v dané třídě nebude mít vůbec jednoduché

V segmentu robotických vysavačů je řada známých značek, jako například iRobot Roomba či Xiaomi, ale také spousta dravé konkurence, která si svou pozici na trhu teprve musí vybudovat. To je případ také španělské značky Cecotec, která je nováčkem na českém i slovenském trhu a se svými robotickými vysavači se bude ucházet o srdce a peníze českých zákazníků.

Do redakce se nám na test dostal jejich model Conga 11090, který slibuje nejen perfektní vysávání, ale také kvalitní mopování, to vše s minimálním uživatelským zásahem. Dokáže dostát svým slibům?

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Design a ergonomie

Po stránce designu se jedná o poměrně atraktivní kousek, za což může nejen zajímavá mozaika na horní straně robota, ale i pěkně zpracovaná dokovací stanice. Vysavač disponuje jedním bočním kartáčem, spodním sběrným kartáčem a dvojící odnímatelných rotačních mopů vyvedených v tyrkysové barvě. Na horní straně zaujme LiDAR pro přesnější navigaci, vpředu poté kamera a velký nárazník. Dokovací stanice je standardně velká a kromě prostřední přihrádky na sáček na nečistoty obsahuje dvě nádobky – jednu tyrkysovou na čistou vodu (2,8 l) a druhou černou na odpadní vodu (2,4 l).

Co zaujme, je dokování robotického vysavače, které se provádí couváním, kvůli snadnějšímu přístupu k nádržkám na vodu a nečistoty. Nádržka na nečistoty je vyjímatelná (po odklopení horního krytu), nicméně díky přítomnosti dokovací stanice ji budete vyndávat pouze při čištění a údržbě.

Robotický vysavač, respektive dokovací stanice, se pyšní automatickým napouštěním a vypouštěním vody, vysypáváním nečistot do připraveného sáčku (2,5 l) a také vysoušením rotačních mopů, takže o údržbu robota se příliš starat nemusíte – stačí jen jednou za čas vyměnit sáček s nečistotami, napustit čistou vodu a vylít tu špinavou. O nedostatku vody vás informuje i poměrně velká dioda, takže na to jen tak nezapomenete. Případně vás robot upozorní skrze notifikaci v mobilní aplikaci. Jednou za měsíc doporučuji provést kompletní čištění a údržbu vysavače, aby byla zachována maximální efektivita úklidu.

Parametry a funkce

Nenechte se zmást plným názvem zařízení, které je robotický vysavač 9v1 Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash – je totiž lehce zavádějící. Proč Conga uvádí ono „9v1“, mi úplně není jasné – robotický vysavač totiž umí vytírat a mopovat, čímž výčet jeho „superschopností“ končí. Sice by bylo fajn, kdyby za vás spočítal daně nebo vyoperoval slepé střevo, vystačit si ovšem budete muset jen s těmito dvěma funkcemi, což ale alespoň za mě je přesně to, co od robotického vysavače očekávám. Nicméně v marketingových materiálech značky najdete, že robot „vysává, zametá, drhne, umývá + stanice čistí a vlhčí rotační mopy během úklidu, odčerpává špinavou vodu, vyprazdňuje zásobník na prach a čistí + suší mopy po úklidu.“ Proto tedy 9v1.

Cecotec se u svého modelu chlubí například systémem Spin Revolution sestávající se ze dvou ultra absorpčních mopů, zmíněnou stanicí Home&Wash, inteligentní navigací iTech Laser Eye 3.0, která mapuje prostor ve 360°, funkcí Room Plan 3.0 pro naplánování čištění a uložení až 5 map, digitálním motorem se sacím výkonem a 5 000 Pa, senzory pro rozpoznání koberce, funkcí Turbo Clean Carpet pro automatické hloubkové čištění koberce nebo funkcí Total Surface 2.0, která umožňuje robotu v případě vybití baterie vrátit se do dokovací stanice a po dobití pokračovat tam, kde přestal. Na papíře to vypadá více než slibně, jaká je praxe?

Mobilní aplikace a režimy úklidu

V této sekci se zpravidla zaměřuji na funkce, kterými aplikace disponuje, a co vše může uživatelům nabídnout. Až na výjimky nebývá tato sekce příliš zajímavá, neboť výrobci si důležitost kvalitní mobilní aplikace uvědomují a dbají na ni. To ovšem není případ společnosti Cecotec, neboť v jejím případě je aplikace suverénně nejslabším článkem a pro mnoho uživatelů se bude jednat o velkou překážku při koupi. Ale hezky popořadě.

Španělská společnost má v App Store a Google Play celou řadu aplikací, nicméně ta správná nese jednoduchý název Cecotec. Už při prvním spuštění je zkušenějším uživatelům zařízení z chytré domácnosti něčím povědomá – tušíte správně, Cecotec využívá čínskou platformu Tuya, stejně jako například konkurenční Tesla Smart.

To samo o sobě není nic špatného, ostatně většinou se jedná o kvalitní a spolehlivé produkty. Jen je v tomto případě potřeba mít na paměti, že Cecotec nemá 100% kontrolu nad svým produktem a v budoucnu to může potenciálně znamenat nejeden problém. Nechci malovat čerta na zeď, ale je potřeba na to upozornit.

Ve výchozím jazykovém nastavení je aplikace k dispozici hned ve čtyřech jazycích najednou. Kromě útržků českých textů narazíte také na španělštinu, angličtinu a poměrně překvapivě také na nizozemštinu. Těžko říct, jestli aplikace používá nějaký druh velmi špatného automatického překladu, nebo zda měli na pyrenejském poloostrově během překládání zrovna siestu a už se k tomu zapomněli vrátit. Důležité ale je, že výrobce o chybě ví a intenzivně pracuje na nápravě.

Každopádně zapomeňte na to, že byste s robotem komunikovali v naší mateřštině, a pokud se s aplikací chcete alespoň nějak dorozumět, co nejdříve ji přepněte do angličtiny či jiného podporovaného jazyka. Bylo mi ale přislíbeno, že se na opravě češtiny pracuje a měla by dorazit v některé z dalších aktualizací.

V angličtině už se s robotem dorozumíte mnohem snáz (pokud tedy cizí jazyk ovládáte), avšak vyhráno stále nemáte. Kromě rychlého přehledu aktuálního stavu ve výchozím stavu najdete čtyři velké dlaždice – vysávání, samočištění, vaše mapa a možnost vytvořit novou mapu. Osobně bych minimálně jednu z těchto položek nahradil rychlým návratem do dokovací stanice, což je možnost, která se poměrně neintuitivně nachází v kontextové nabídce za tlačítkem vysávání.

V rotovacím karuselu máte hned deset rychlých voleb, které si dále můžete lehce přizpůsobit, avšak už nemůžete některé z nich odstranit či nové přidat. Vystačit si tak musíte s vyčištěním haly, vydrhnutím koupelny, úklidem po párty, jarním úklidem, manuálním ovládáním, vyčištěním kuchyně, vyčištěním konkrétní místnosti, úklidem po odchodu do práce, vysátím jídelny a vyčištěním konkrétního místa na mapě.

Tady je ovšem třeba si dát pozor na to, co a jak vybíráte. Pokud se uprostřed úklidu rozhodnete manuálně robota nasměrovat na místo, které třeba vynechal nebo neuklidil podle vašich představ, připravte se nejen na delší prodlevu při ovládání, ale také na to, že robot zapomene, co dělal předtím. Robotický vysavač můžete poslat vysát jedno konkrétní místo o rozměru čtverce 1,6 × 1,6 metrů (rozměry nelze změnit). Pokud u robota nastane nějaký problém s orientací, dozvíte se o tom prostřednictvím notifikace z mobilní aplikace.

Když vynechám možnost zahrát si s robotickým vysavačem hru, což mi aplikace neodemkla ani po několikátém úklidu, můžete si ještě vytvořit vlastní úklidové programy či spustit hloubkové čištění. Pod rychlými funkcemi se ještě nachází možnost najít robota (po kterém několikrát zapípá), zapnout režim nerušit, automaticky se vyprázdnit, zapnout tiché čištění a podívat se na historii.

V tomto případě fungují tlačítka trochu jinak a některá po stisknutí svítí jen chvíli, takže si vlastně nejste jistí, jestli robot váš požadavek vůbec zaregistroval. Cecotec rovněž podporuje hlasové ovládání skrze Alexu. Google Assistant či integrace do HomeKitu od Applu ale chybí.

Kvalita vysávání a mopování

Než se vrhnu na popis kvality úklidu, musím zmínit jednu věc, která mě lehce zaskočila. Ačkoli je robotický vysavač vybaven LiDARem, což naznačuje, že by mapování domácnosti a orientace v ní by mělo být bezproblémové, v praxi se Cecotec Conga 11090 hůře, než bych čekal (a to nemám nikterak složitý či členitý byt). Robot má příležitostně problémy najít dokovací stanici. Při pozdějších úklidech se už nicméně v tomto ohledu zlepšoval. Věřím, že se jedná pouze o softwarový problém, který výrobce dokáže odstranit, ale rozhodně je dobré o tom vědět.

Mapování sice chvíli trvá, nakonec se ale mapový podklad vaší domácnosti v aplikaci objeví, jen to chce pár úklidů. Cecotec Conga 11090 umí také rozpoznávat koberce a upravit na nich sílu svého úklidu. Naštěstí je vysavač ve většině případů dost chytrý na to, aby poznal, že najel na koberec a nepokračoval dále (byť se o občas sveřepě snažil), nicméně při otáčení vám stejně okraje lehce vymopuje.

Úklid zvládá Cecotec Conga 11090 poměrně slušně

Pokud je o to, jak si Cecotec Conga 11090 poradí s překážkami, i v tomto případě jsem mírně na rozpacích. Pod stolem v obklopení židlí se orientuje na můj vkus mnohem hůře než roboti bez LiDARu, avšak nakonec se z lehce nepřátelského prostředí dokázal dostat. Hůř na tom může být s některými drobnějšími překážkami, které ne vždy registruje. Kupříkladu masážní podložku se pokusil přejet a úspěšně se na ní zasekl, popruhy od batohu vzal s sebou rovnou s celým batohem.

Volné kabely také nejsou přítelem vysavače Conga 11090, takže mějte na paměti, že svou domácnost budete muset tomuto robotickému vysavači pravidelně přizpůsobovat. Pro robotické pomocníky všeobecně platí, že je dobré před úklidem místnosti připravit tak, aby na něj čekalo co nejméně záludných překážek.

Stěžejní funkcí je pochopitelně vysávání, které na rovných površích zvládá Conga 11090 s přehledem. Ostatně pokud by v tomto ohledu nějakým způsobem zklamal, patrně by nemělo vůbec smysl jej testovat. Mírným zklamáním bylo vysávání koberců, kde i přes nastavený turbo režim právě pro koberce nebyl schopný adekvátně vysát. Nicméně to není problém jen Cecotecu, ale s tímto bojují všechno robotické vysavače. Pokud vysavač necháte uklízet s železnou pravidelností, případně si konkrétní nedostatky opravíte manuálně, nebudete mít s Conga 11090 příliš mnoho problémů.

Druhou hlavní funkcí je mopování, pro které má Conga 11090 připraveny dva rotační mopy, které lze snadno přidělat ze spodní strany. Ačkoli se jedná o práci navíc, alespoň potěší automatické naplňování a vyprazdňování vody v základně a také čištění a vysoušení obou mopů.

Síla dvojice rotačních mopů je během úklidu poznat a jedná se o lepší řešení, než v případě jedné utěrky, jako to mívají levnější vysavače vybavené mopem. Nicméně vzhledem k tomu, že roboti všeobecně nedokáží generovat pořádný přítlak, slouží mopování primárně ke stírání běžného prachu a drobných nečistot. Rozhodně vám nevydrhne zaschlé bahno na dlažbě. Rotaci obou mopů si robotický vysavač spouští sám a během úklidu občas rotují a občas jen klasicky vytírají.

Při mopování robot poměrně dobře rozpoznává koberce a nenajíždí na ně, nicméně jednou se mi v průběhu testování stalo, že na koberec vjel i s nasazenými mopy a následně se zaseknul. Šlo každopádně o ojedinělý problém. Příležitostně měl robot problémy i s hranou koberce, na které se zacyklil a odmítal pokračovat dále.

Z nekonečné smyčky jsem jej vysvobodil manuálním ovládáním, avšak po znovuspuštění úklidu vytíral přibližně 3 minuty, než se zastavil na místě, odkud jsem jej vyslal na úklid, a čekal na další instrukce. Tohle je pro mě opět signál, že hardware má vysavač slušný, ale na softwaru ještě výrobce musí trochu zapracovat.

Pár slov ještě k délce úklidu. Baterie robotu o kapacitě 3 200 mAh vydrží přibližně na dvě hodiny vysávání, přičemž v praxi počítejte s kratší dobou. Po úklidu cca 55 m² zbývalo robotu nějakých 45 procent baterie. V praxi to tedy znamená, že na jedno nabití zvládne vyčistit plochu přibližně o velikosti 100 m². Přesné údaje zjistíte na domovské stránce aplikace, nicméně pokud si rozkliknete vašeho robota, už se dozvíte jen grafické znázornění baterie a ne konkrétní procenta.

Závěrečné hodnocení

Cecotec Conga 11090 má poměrně velké ambice, které se mu ale daří naplňovat jen z části. Základ v podobě vysávání a mopování je velmi slušný, stejně jako samočistící dokovací stanice, která láká na to, že zabije dvě mouchy jednou ranou. Výhodou jsou také servisní centra v Česku a na Slovensku, takže na případnou opravu pravděpodobně nebudete čekat celou zákonnou lhůtu, což se u všech konkurenčních značek rozhodně říci nedá. Jenže není všechno zlato, co se třpytí.

Kromě základních úkonů, které u robotického vysavače považuji za samozřejmost, Conga 11090 mírně selhává u všech byť jen trochu složitějších činností. Ať už jde o ne úplně dobře lokalizovanou aplikaci, občasné problémy s nalezením dokovací stanice, „umanutost“ robota při vysávání a mopování, či slabší orientace v prostoru i přes přítomnost LiDAR jsou minusy, nad kterými budete v případě koupě muset přivřít oči a doufat, že výrobce brzy vydá opravnou softwarovou aktualizaci.

Kdyby španělská společnost chtěla za vysavač rozumnější cenu, dalo by se nad většinou věcí mávnout rukou a počkat na softwarovou aktualizaci. Ovšem za 18 890 Kč se nejedná o úplně racionální investici. Stojí ale to sledovat slevové akce Cecotecu – při té poslední se daly ušetřit více než čtyři tisíce korun.

Cecotec Conga 11090 8 Design a zpracování 8.9/10

















Vysávání 8.4/10

















Mopování 7.9/10

















Čištění a údržba 8.6/10

















Mobilní aplikace 6.4/10

















Klady vysavač se v dokovací stanici sám vyprázdní, napustí čistou vodu a usuší mopy

dostatečná výdrž na baterii

vydařený design

servisní centra v Česku a na Slovensku Zápory aplikace není v češtině

občas nemůže najít dokovací stanici

některé menší překážky působí problém

horší orientace v prostoru

sebevědomá cena Koupit Cecotec Conga 11090