Navzdory odpůrcům: české vysoké školy mají na využívání umělé inteligence jasný názor

České vysoké školy podporují využívání umělé inteligence při studiu

Varují však před rizikem chybně generovaných informací a plagiátorství

S nástupem umělé inteligence coby trendu v moderní informatice se již objevují první odpůrci, kteří volají o regulaci AI, či rovnou jejím plném zákazu. Největší „vlny“ vytváří umělá inteligence zejména v oblasti vzdělávání. Jak se na tuto problematiku dívají české univerzity?

Zákaz v Austrálii nebude jediný

Některé vysoké školy v Austrálii došly k pádnému podezření, že studenti využívají umělou inteligenci (například chatovacího robota ChatGPT od OpenAI) bez řádného zdrojování. Svým způsobem jde o plagiátorství, které je ve všech školských zařízeních po světě tvrdě trestáno.

Tyto školy tak přistoupily k úplnému zákazu AI nástrojů při studiu. Později se k regulaci přidaly i univerzity ze Spojených států, návrh zakázat studentům umělou inteligenci podpořil také Odbor školství města New York.

Podmínky ChatGPT umožňují využívat jej prakticky jakkoliv pro práci či studium. Uživatel by však měl vždy mezi zdroji uvést i tuto technologii, ať už přes ní jen vyhledává informace, anebo rovnou využívá její funkci generování souvislého textu (esejí, článků či rovnou celých slohových prací). Informace by si uživatel zároveň měl vždy ověřit i z více zdrojů, jak říká pravidlo platné od pradávna.

České školy zatím AI podporují

České univerzity nečekaly s vyjádřením ohledně umělé inteligence při studiu. Tento měsíc zveřejnila na svých oficiálních stránkách stanovisko brněnská Masarykova univerzita. Studenty v něm nabádá k zvídavosti, ale svědomité a transparentní práci:

„Přestože využití AI studium v mnohém zjednodušuje, nesmí vést k tomu, že polevíte ve svém studijním úsilí a spolehnete se plně na výstupy poskytované těmito nástroji. Vždy dodržujte etické zásady a k práci s nástroji AI přistupujte kriticky. Za všech okolností prověřujte a ověřujte informace, které těmito cestami získáte.“

Apeluje také na vyučující, aby zůstali otevřeni novým postupům a nebáli se technologie využívat při běžné výuce. Na druhé straně je ale třeba dbát na zodpovědnost a poctivost, a tyto myšlenky u studentů podporovat, vyznívá z oficiálního vyjádření.

„Masarykova univerzita se řadí mezi moderní a pokrokové vzdělávací instituce. Aktivně sleduje a zavádí nejnovější trendy v oblasti výuky, včetně nástrojů umělé inteligence. Využití nástrojů AI ve výuce je v souladu se závazkem univerzity neustále se rozvíjet a přizpůsobovat se novým, efektivnějším metodám výuky, nejnovějším trendům a moderním technologiím,“ uvádí Masarykova univerza na závěr.

Univerzita Karlova volá po mantinelech

V týdnu se také sešla neformální skupina českých vysokých škol, ve které je zastoupena zmíněná Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Národní pedagogický institut a Smíchovská průmyslová střední škola.

Skupina se shodla, že vzdělávací systém musí být dostatečně flexibilní a zapojení digitálních technologií do výuky je nutné. Vzdělávací instituce budou nyní spolupracovat, vytvářet a sdílet příklady dobré praxe.

„Školám, studentům a pedagogům je třeba s využitím generativní umělé inteligence pomoci. Měly by být vytvořeny principy a doporučení. Generativní umělá inteligence by měla být vnímána jako příležitost,“ řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Počítá prý s tím, že zavádění nástrojů AI si do budoucna vyžádá hluboké inovace metod výuky i testování.

S velkou vehemencí vyučující upozorňují na to, že umělá inteligence stále není v nejlepší kondici a nejde tak o ideální nástroj k vyhledávání informací – platí to stejné, jako všude jinde na internetu, tedy že je nutné informace ověřovat z vícero zdrojů.

A pak je tu již zmíněné plagiátorství. Tomáš Skopal, prorektor Univerzity Karlovy pro informační technologie, k tématu řekl, že pakliže bude AI využívána v souladu s platnými etickými pravidly a kritickým myšlením, nevidí v tom problém. Avšak přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné, či mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo, považuje za plagiátorství.