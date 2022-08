Nástupce legendy Amazfit Bip 3 zamířil na český trh. Známe cenu

Přibližně před dvěma měsíci se na brazilském trhu objevily chytré hodinky Amazfit Bip 3. Ty jsou další v řadě populárních produktů, které si získaly značnou oblibu i na českém trhu. Není proto divu, že se nejeden zájemce ptal, kdy a jestli vůbec novinka dorazí také do našich končin. Jste jedním takovým? Přesně pro vás pak máme dobrou zprávu – Amazfit Bip 3 do Česka konečně dorazil.

Hodinky disponují 1,69“ TFT LCD panelem, baterií s kapacitou 280 mAh (s předpokládanou výdrží až dva týdny), senzorem pro měření srdečního tepu BioTracker i SpO 2 , dokonce také GPS a odolností proti vodě do tlaku 5 BAR. Sportovcům nabídnou přes 60 různých cvičení a chybět by nemělo ani sledování spánku, měření stresu či více než 50 různých ciferníků, a to včetně dvou modulárních. Kompatibilita je zajištěna s operačními systémy Android 7.0 a vyššími a také iOS 12.0 a vyššími.

A jak na tom je model Amazfit Bip 3 s cenou? Již od 1. srpna si jej můžete pořídit za 1 490 Kč v černé, modré, nebo růžové barvě. Hodinky jsou k dispozici v prodejnách Planeo Elektro i na oficiálních stránkách Amazfit.cz.