Amazfit Bip 3 vrací na scénu legendární chytré hodinky. Dostanou se i do Česka?

Chytré hodinky Amazfit Bip patřily dlouhou dobu mezi oblíbený model u fanoušků nositelné elektroniky, kteří preferovali dlouhou výdrž na baterii, celou řadu vycizelovaných funkcí a především cenu, která nezruinuje domácí rozpočet. Po příchodu druhé verze se bohužel hodinky trochu stáhly ze scény, což je rozhodně škoda. Není však všem dnům konec – společnost Amazfit totiž představila jejich třetí iteraci.

Amazfit Bip 3 disponují 1,69“ TFT LCD panelem, baterií s kapacitou 280 mAh (s uváděnou výdrží až dva týdny), senzorem pro měření srdečního tepu BioTracker (po celých 24 hodin) i SpO 2 , dokonce také GPS a odolností proti vodě do tlaku 5 BAR. Pro sportovce hodinky nabídnou více než 60 různých cvičení a chybět by nemělo ani sledování spánku, měření stresu či přes 50 různých ciferníků, a to včetně dvou modulárních. K dispozici bude i možnost nastavit si vlastní pozadí ciferníku a widgetů.

Hodinky budou k dispozici v černé, růžové a modré barvě za cenu 279 brazilských realů (cca 1 650 Kč s DPH). Jak už exotická měna naznačuje, dostupnost nástupce ikonických hodinek byla oznámena pouze v největším státu jihoamerického kontinentu. Předpokládá se, že se hodinky podívají také do jiných regionů, avšak na detaily si ještě budeme muset počkat.