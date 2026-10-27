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Náramek Xiaomi Smart Band 11 dorazil do Evropy: oproti předchůdci o něco zdražil

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 10. 19:00
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Xiaomi Smart Band 11 ve více barvách
  • Nový chytrý náramek Xiaomi Smart Band 11 dorazil do Evropy
  • Objevil se na španělském webu výrobce za výrazně vyšší cenu než u předchůdce
  • V brzké době ho můžeme pravděpodobně očekávat také v Česku

Fitness náramky se těší čím dál větší popularitě, protože nabízí podobné schopnosti a obdobnou výbavu jako chytré hodinky, ale stojí mnohem méně. Mezi nejoblíbenější patří řada Smart Band od Xiaomi, která je již zaběhlá a před nedávnem byla v Číně představena její jedenáctá generace. Nyní se tato očekávaná novinka dostává do Evropy a jako první je k dispozici ve Španělsku.

Tenčí, lehčí a stylovější

Nový Smart Band 11 vylepšuje svého předchůdce hned na několika frontách a Xiaomi se primárně zaměřilo na konstrukci. Ta je s tloušťkou 9,99 mm o něco málo tenčí (Band 10 má v pase 10,95 mm) a nepatrné zlepšení potkalo také hmotnost, která nově činí 15,58 gramu (předchůdce váží 15,95 gramu). Konstrukce základního modelu je hliníková, ale tam to nekončí.

Xiaomi Smart Band 11 na tiskovém snímku
Xiaomi Smart Band 11 na tiskovém snímku

K dispozici budou i speciální edice vyrobené z oceli nebo keramiky, nicméně ty se prozatím v Evropě neobjevily. Z oblasti konstrukce stojí určitě za zmínku i ztenčení rámečku displeje, který má u nového modelu jen 2 mm. Co se týče odolnosti vůči vodě, tak Band 11 disponuje voděodolností dle normy 5 ATM, což znamená možnost plavání.

Jasný displej a slušná výbava

Čelní stranu náramku zabírá AMOLED displej s úhlopříčkou 1,72 palce, který nově nabízí jas až 2 000 nitů. To je o 500 nitů více než u předchůdce, takže čitelnost na přímém slunci tedy bude zase o kousek lepší. Co se týče zdravotních prvků, tak náramek umí měřit stres, srdeční tep, okysličení krve a monitoruje aspekty ženského zdraví.

Xiaomi Smart Band 11 s různými náramky
Xiaomi Smart Band 11 s různými náramky

Samozřejmě neschází ani pokročilé monitorování spánku a Smart Band 11 běží na systému HyperOS 4. Modulem GPS náramek vybaven stále není, ale verze s NFC umožňující bezkontaktní placení neschází. Výdrž by měla být oproti předchozí generaci až o polovinu delší a Xiaomi uvádí 21 dní na jedno nabití. Sportovci určitě ocení více než 150 sportovních režimů.



Xiaomi Smart Band 11 na tiskovém snímku



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Cena a dostupnost

Po premiéře v Číně se Xiaomi Smart Band 11 objevil na španělském webu značky, kde stojí jeho základní verze 60 eur (1 460 Kč). Model vybavený NFC vychází na 80 eur (1 950 Kč) a k dispozici jsou tři barvy – černá, šedá a růžová. Prozatím není úplně jasné, kdy se tento nový model dostane i do Česka, ale již by to nemělo trvat dlouho.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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