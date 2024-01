Nálož slev v PlayStation Store: hitovky pro pamětníky a „nekonečné“ Far Cry 6

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 4?

Před Vánoci můžete získat například původní remasterovaný titul Alan Wake za půlku

K mání je ale třeba i simulátor bojových sportů UFC 5, který nedávno vyšel

Sony nelení ani v novém roce a hned v lednu nasadilo do svého obchodu s digitálními kopiemi her celou řadu zajímavých slevových akcí. My jsme nepřeberné množství slev prošli za vás a vybrali jsme ty největší pecky, o kterých se vyplatí minimálně popřemýšlet.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Destiny 2: Lightfall

Sleva: 67 % (původní cena 1 189 Kč, nyní 392,37 Kč)

Žánr: akční, online střílečka

akční, online střílečka Hodnocení Metacritic: 6 9/100

9/100 Platnost slevy: do 1. února 2024

Hlavní rozšíření Lightfall pro multiplayerovou střílečku Destiny 2 je zároveň i hlavní slevovou akcí v novoroční prodejní akci na PlayStation Store. Příběh rozšíření z února 2023 se točí kolem císaře Caluse, který zaútočí se svou legií na město Neomuna na Neptunu. Vy jako hráč budete mít za úkol bojovat proti jeho hordám v klasických zápasech, ale i pár vylepšených režimech.

Rozšíření přidalo nový obsah napříč celou hrou, včetně nových misí, lokací pro režimy PvP (hráč versus hráč) a nové vybavení či zbraně. Hra je k dispozici jak pro PlayStation 4, tak v úpravě i pro PlayStation 5.