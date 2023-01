Nahradí Galaxy Z Fold 5 zrušenou rodinu Note? Samsung prý u skládačky laboruje se šachtou pro S Pen

Že tělo Galaxy Z Fold 5 pojme S Pen, naznačuje divoká spekulace

Testovací verze také údajně využívá neznámý čipset

S Pen podporují mnohá zařízení Galaxy, ale šachta pro jeho uložení jim chybí

Řada Galaxy Note od Samsungu patřila až do svého zrušení mezi nejpopulárnější v portfoliu korejského výrobce. Nemalou měrou k tomu přispělo také úzké propojení se stylusem S Pen, jehož obdoby sice lze použít také s aktuálními vlajkovými modely, avšak těm chybí možnost jej pojmout do svého těla, na což řada uživatelů nedala dopustit. Podle divoké spekulace, se kterou přišel server The Pulse, je ale nástupce na cestě.

Dle jejich informací nahradí Samsung zrušenou řadu Note svou chystanou skládačkou Galaxy Z Fold 5, do kterého umístí šachtu pro uložení dotykového pera S Pen. Na podporu svých tvrzení uvádí nárůst hmotnosti ze 263 na 275 gramů a také tloušťky z 6,3 na 6,5 milimetru.

Otazník visí také nad údajným Snapdragonem 985 5G, který má testovací verze skládacího modelu používat. Využití neznámého (a pravděpodobně neexistujícího) čipsetu během testování nicméně nedává příliš smysl. Zatímco šachta pro stylus v těle zařízení až tak nepravděpodobná není, v případě procesoru se s nejvyšší pravděpodobností dočkáme Snapdragonu 8 Gen 2 či nějaké jeho výkonnější varianty. To důvěryhodnost článku trochu nahlodává. Každopádně je potřeba brát tyto spekulace se značnou rezervou.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?