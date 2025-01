Nadvakrát ohebný Samsung má datum vydání. Dočkáme se překvapivě již brzy

Představení nového typu skládačky v podání Samsungu se údajně již blíží

Dočkat bychom se měli ještě v letošním roce

Podle všeho ale půjde pouze o limitovanou verzi s omezenou dostupností

Jedním z velkých témat loňského roku, alespoň co se týče chytrých telefonů, bylo představení nadvakrát ohebného smartphonu společnosti Huawei s názvem Mate XT. Čínský gigant totiž dotáhl do zdárného konce projekt, o kterém přemýšlí nejeden velký hráč na trhu, v čele se Samsungem. Jihokorejská firma experimentuje s ohebnými displeji už nějaký ten pátek a je poměrně překvapivé, že si toto prvenství nechala vyfouknout velkým rivalem na poli skládaček. Jak to tak ale vypadá, představení Mate XT nezůstane dlouho bez odezvy.

Nadvakrát ohebná skládačka od Samsungu

S poměrně překvapivými informacemi nyní přišel jihokorejský server Sisa Journal. Podle jejich informací Samsung nejen aktivně pracuje na nadvakrát ohebné skládačce, ale také se jí údajně máme dočkat už velmi brzo – konkrétně ještě v letošním roce. Na rozdíl od Huawei Mate XT, který využívá skládací mechanismus připomínající písmeno Z či S, Samsung má vsadit na trochu jiný mechanismus. Jeho skládačka by se měla ohýbat ve tvaru písmena G, tedy panty obou krajních panelů by měly směřovat směrem dovnitř. Tento koncept Samsung prezentoval už v roce 2022 na CESu s názvem Flex G, přičemž naživo jsme si jej mohli prohlédnout o rok později na MWC v Barceloně.

Podle Sisa Journal je rozhodnutí Samsungu motivováno obavami o odolnost zařízení – Mate XT má dle dostupných informací v některých případech v tomto ohledu problémy, což vzhledem k ceně pohybující se okolo 77 tisíc korun není pro čínskou společnost příliš dobrá zpráva. Samsung se podle všeho chce podobným potížím vyhnout. Displej nadvakrát ohebného Samsungu má mít 12,4″ v plně rozloženém stavu, přičemž po částečném otevření by měl disponovat plochou o velikosti 10,5″. Na bližší detaily si nicméně ještě budeme muset počkat.

Prodejní hit, nebo limitovaná edice?

Velkou otázkou jsou také prodeje. Huawei sice hlásil, že o jeho zařízení je zájem v řádu milionů zákazníků, nicméně od nezávazné registrace k finálnímu zakoupení je poměrně daleká cesta. Nehledě na velký zájem musel Huawei také vzít v potaz fakt, že jednoduše není schopen při současných výrobních kapacitách takovou poptávku uspokojit. Odhaduje se, že Huawei by mohl prodat něco mezi 100 až 200 tisíci kusy. Samsung má v tomto ohledu podobné ambice – údajně chystá vyrobit méně než 300 tisíc kusů.

Samsung má v rukávu také jednu výhodu, o které si může Huawei nechat jen zdát. Na rozdíl od něj se totiž na společnost ze Soulu nevztahuje americké embargo, tudíž mu nechybí žádné zásadní technologie pro pohodlí zákazníků na západních trzích. I díky tomu bychom se snad mohli nadvakrát ohebného Samsungu dočkat také na evropském kontinentu, byť minimálně pro první generaci zařízení je to spíše nepravděpodobné – gigant ze Soulu bude patrně hrát na jistotu a uvede zařízení pouze na jihokorejském trhu.