Nadupaná novinka od Redmi je na obzoru: nová vlajková loď má nabídnout 2nm procesor a obří baterii

- Značka Redmi, která spadá pod Xiaomi, připravuje zajímavou vlajkovou loď
- Počítá se u ní s opravdu špičkovou výbavou, včetně 2nm procesoru
- Telefon by měl být zařazen do řady K100 a bude stát na jejím vrcholu
Redmi představilo řadu K100 v srpnu tohoto roku a najdeme v ní trojici samostatných modelů – základní provedení K100 doplňuje dvojice K100 Pro a Pro Max, která nabízí skvělé parametry ve všech směrech. Již brzy by mohla dorazit vrcholná verze s výkonnějším procesorem a obří baterií, která svou výbavou strčí do kapsy většinu konkurence.
Nová Ultra v přípravě
Jak se bude tato nová vrcholná vlajka od Redmi jmenovat, zůstává tajemstvím, ale vyloženě se nabízí označení Redmi K100 Ultra nebo K100 Max Ultra. Kombinaci slov Max a Ultra ještě žádný výrobce nepoužil, ale vzhledem k tomu, jak rády značky (hlavně čínské) obě tato slovíčka používají, k jejich spojení dříve nebo později dojde.
Tato připravovaná novinka má být postavena okolo 2nm procesoru, což znamená buď MediaTek Dimensity 9600 Pro, nebo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu. Redmi u svých telefonů používá čipové sady od obou těchto výrobců, takže není úplně jasné, ke kterému se přikloní. Oba procesory jsou každopádně nejvýkonnějšími čipy v rámci Androidu.
Pořádná baterie s bleskovým nabíjením
V souvislosti s tímto telefonem se mluví také o použití baterie s kapacitou 10 000 mAh, kterou má doplnit drátové nabíjení o výkonu 100 W a 50W bezdrátové nabíjení. Dle dostupných informací bude mít baterie jeden článek a nabídne funkci bypass. To znamená, že energie z nabíječky bude moct v případě potřeby proudit přímo ke komponentům telefonu, zcela mimo akumulátor.
To je užitečné hlavně tehdy, když chce uživatel hrát a mít telefon připojený do sítě. Tím, že je baterie v tomto režimu vynechána, prodlouží se její životnost a výrazně se sníží zahřívání celého telefonu, který díky tomu může nabídnout plný výkon. Další výbava by měla zahrnout trojitý fotoaparát s periskopickým teleobjektivem — použitý snímač bude mít údajně velikost 1/1.95 palce a nabídne 3× optický zoom.
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Datum vydání a dostupnost
Tento nový telefon od Redmi prozatím bohužel nemá ani oficiální jméno, ani datum vydání a nic se neví ani o případné dostupnosti. Není jasné, na které trhy se dostane, ale je velmi pravděpodobné, že do Česka dorazí pod značkou Poco. Redmi na našem trhu sice figuruje, ale prodává u nás hlavně modely střední třídy a vlajkovou kategorii v Česku obstarává právě Poco. V tomto případě by mohla tato novinka patřit do aktuální řady F9.