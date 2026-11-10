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Nadupaná novinka od Redmi je na obzoru: nová vlajková loď má nabídnout 2nm procesor a obří baterii

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 11. 20:00
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Redmi K100 Pro
  • Značka Redmi, která spadá pod Xiaomi, připravuje zajímavou vlajkovou loď
  • Počítá se u ní s opravdu špičkovou výbavou, včetně 2nm procesoru
  • Telefon by měl být zařazen do řady K100 a bude stát na jejím vrcholu

Redmi představilo řadu K100 v srpnu tohoto roku a najdeme v ní trojici samostatných modelů – základní provedení K100 doplňuje dvojice K100 Pro a Pro Max, která nabízí skvělé parametry ve všech směrech. Již brzy by mohla dorazit vrcholná verze s výkonnějším procesorem a obří baterií, která svou výbavou strčí do kapsy většinu konkurence.

Nová Ultra v přípravě

Jak se bude tato nová vrcholná vlajka od Redmi jmenovat, zůstává tajemstvím, ale vyloženě se nabízí označení Redmi K100 Ultra nebo K100 Max Ultra. Kombinaci slov Max a Ultra ještě žádný výrobce nepoužil, ale vzhledem k tomu, jak rády značky (hlavně čínské) obě tato slovíčka používají, k jejich spojení dříve nebo později dojde.

Redmi K100 Pro v provedení Firefly Chasing Light
Redmi K100 Pro možná brzy dostane ještě lépe vybavenou variantu

Tato připravovaná novinka má být postavena okolo 2nm procesoru, což znamená buď MediaTek Dimensity 9600 Pro, nebo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu. Redmi u svých telefonů používá čipové sady od obou těchto výrobců, takže není úplně jasné, ke kterému se přikloní. Oba procesory jsou každopádně nejvýkonnějšími čipy v rámci Androidu.

Pořádná baterie s bleskovým nabíjením

V souvislosti s tímto telefonem se mluví také o použití baterie s kapacitou 10 000 mAh, kterou má doplnit drátové nabíjení o výkonu 100 W a 50W bezdrátové nabíjení. Dle dostupných informací bude mít baterie jeden článek a nabídne funkci bypass. To znamená, že energie z nabíječky bude moct v případě potřeby proudit přímo ke komponentům telefonu, zcela mimo akumulátor.

To je užitečné hlavně tehdy, když chce uživatel hrát a mít telefon připojený do sítě. Tím, že je baterie v tomto režimu vynechána, prodlouží se její životnost a výrazně se sníží zahřívání celého telefonu, který díky tomu může nabídnout plný výkon. Další výbava by měla zahrnout trojitý fotoaparát s periskopickým teleobjektivem — použitý snímač bude mít údajně velikost 1/1.95 palce a nabídne 3× optický zoom.



Redmi K100 Pro



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Datum vydání a dostupnost

Tento nový telefon od Redmi prozatím bohužel nemá ani oficiální jméno, ani datum vydání a nic se neví ani o případné dostupnosti. Není jasné, na které trhy se dostane, ale je velmi pravděpodobné, že do Česka dorazí pod značkou Poco. Redmi na našem trhu sice figuruje, ale prodává u nás hlavně modely střední třídy a vlajkovou kategorii v Česku obstarává právě Poco. V tomto případě by mohla tato novinka patřit do aktuální řady F9.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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