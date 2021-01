Nadějná konkurence Adobe? Grafické programy Affinity nyní s 50% slevou a prodlouženým zkušebním obdobím

Pokud čas od času potřebujete vytvořit nějakou grafiku nebo upravit fotky, možná vás zaujme aktuální nabídka společnosti Serif, která stojí za programy Affinity Designer, Affinity Photo a Affinity Publisher. Jedná se o trojlístek v podobě nástrojů pro úpravu fotografií, vektorovou grafiku a sazbu textu. Vývojářské studio nyní rozeslalo newsletter, ve kterém informuje o speciální nabídce v reakci na složitou situaci s pandemií koronaviru.

Serif nyní přišel s prodlouženou zkušební dobu na všechny své programy v délce 90 dnů. Další skvělou zprávou je také 50% sleva v případě nákupu licencí. Ta platí i na další kreativní obsah v podobě příplatkových nástrojů nebo šablon. Podobná akce proběhla už loni.

Vzhledem k tomu, že situace se o mnoho nezlepšila, rozhodli se angličtí vývojáři akci zopakovat a podpořit tak kreativce v nouzi. Prodloužené zkušební období mohou znovu čerpat i uživatelé, kteří tuto výhodu využili už v loňském roce.

Běžná zkušební doba těchto programů je 10 dní, navýšení je tedy velmi velkorysé. Akční cena ve verzích pro Windows i Mac je 649 Kč, verze pro iPad pak vyjde na 249 Kč (pro iPad je zatím k dispozici pouze Photo a Designer). Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroje, které často mohou zastoupit i velmi drahé programy z produkce Adobe, ceny jsou téměř směšné.

Ačkoliv Adobe trhu s grafickými nástroji dlouhodobě dominuje, Affinity by do těchto stojatých vod mohlo přinést trochu čerstvého větru. Možná neumí úplně všechno tak dokonale jako produkty Adobe, jejich cena je ale diametrálně odlišná a množství funkcí pro mnoho uživatelů dostatečné. Minimálně to stojí za zkoušku!