Nabušené Vivo X80 Pro míří do Česka. Známe cenu a dostupnost

Čínské Vivo patří celosvětově mezi pětici největších výrobců, avšak na tuzemském trhu se stále jedná o nováčka. To se pokusí změnit vlajkový model X80 Pro, který byl představen už koncem dubna, ovšem do Česka míří až nyní. Ostatně evropská premiéra proběhne právě dnes v Berlíně a účastní se ho i naše redakce. Co může potenciálním zákazníkům nabídnout, jaká bude jeho cena a kdy si jej budete moci koupit?

Přední straně dominuje 6,78″ IPS LTPO 3 panel s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů, podporou HDR10+, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1 500 nitů. Uvnitř se nachází osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, grafika Adreno 730, 8/12 GB RAM nebo 256/512 GB vnitřního úložiště bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny relevantní polohové systémy, NFC, infračervený port, USB-C 3.1, čtečka otisků prstů v displeji, stereo reproduktory či odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 4 700 mAh a má podporu 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou Funtouch OS 12.

Hardwarové parametry Vivo X80 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256(512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,57 × 75,30 × 9,10 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: WQHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 1/1.3", PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.0", AF, třetí: 12 Mpx, teleobjektiv, f/1.85, 50mm, 1/2.93", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2× optický zoom, gimbal OIS, čtvrtý: 8 Mpx, teleobjektiv f/3.4, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Fotoaparáty na zadní straně dostaly punc Zeiss včetně antireflexní úpravy T*. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.6, laserové ostření a optickou stabilizaci obrazu, 8Mpx periskopický s 5× přiblížením má optickou stabilizaci a světelnost f/3.4, 12Mpx portrétový dostal clonu f/1.9 i gimbalovou stabilizaci a posledním do party je 48Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2. Na přední straně je ještě 32Mpx selfie kamera s clonou f/2.5.

Vivo X80 Pro se na českém trhu začne prodávat 23. června za doporučenou cenu 26 999 Kč. Vivo pro nejrychlejší zájemce připravilo promo akci, díky které při zakoupení modelu X80 Pro obdrží zdarma bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2 ANC Blue v ceně 2 999 Kč. Stačí, aby si zaregistrovali nákup telefonu na speciálních stránkách. Dárek následně obdrží na svou adresu. Akce platí od 23. června do 17. července. Telefon již v redakci testujeme a v průběhu dnešního dne (jakmile skončí embargo) se můžete těšit na podrobné první dojmy.