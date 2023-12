Nabíjíte bezdrátově? iOS 17.2 zpřístupní majitelům starších iPhonů tuhle skvělou funkci

Před třemi lety Apple představil technologii MagSafe, která kombinuje bezdrátové nabíjení standardu Qi s magnetickým prstencem. Ten zabezpečuje přesnější spojení iPhonu a nabíječky (či jiného příslušenství), což přináší výhodu v rychlejším nabíjení – zatímco konkurenčním nabíječkám Apple dovoluje bezdrátové nabíjení maximálním výkonem 7,5 wattu, jeho MagSafe nabíječky zvládají dvojnásobek. S příchodem standardu Qi2 ale toto omezení částečně padne.

Standard Qi2, který byl představen letos v lednu, je technologii MagSafe velmi podobný, koneckonců Apple se členstvím ve skupině Wireless Power Consortium (WPC) na jeho vývoji přímo podílel. Nedávno jsme se dozvěděli, že letošní iPhony 15 jsou se standardem Qi2 kompatibilní, brzy bude přidána podpora i pro starší iPhony 13 a 14. Podporu Qi2 pro starší iPhony doplní příští aktualizace iOS s označením 17.2, potvrzena je v seznamu novinek čerstvě vydané verze RC (Release Candidate) pro vývojáře.

iOS 17.2 enables Qi2 on the iPhones 13 and 14. (iPhones 15 already shipped with it). pic.twitter.com/pvwPvciq7q

— Rosyna Keller (@rosyna) December 5, 2023