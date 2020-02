Na plný plyn: na zařízení z rodiny Galaxy míří závodní pecka Forza Street

Společnost Microsoft před několika roky vydala na počítače závodní hru s názvem Miami Street. Titul byl od první chvíle určený spíše pro méně výkonná zařízení – například pro tablety. Není to však tak dávno, co Microsoft hru přejmenoval, a do názvu se tak místo prosluněného pobřežního města dostalo jméno populární závodní série Forza.

Titul měl pod novým názvem „Forza Street“ dopřát hráčům ideální závodní zážitek například během cesty tramvají či metrem. Premisa hry je poměrně jednoduchá – vyhrávejte závody a budujte vaši vysněnou kolekci nablýskaných sporťáků. Jak se to vývojářům povedlo, se již zanedlouho budou moci přesvědčit také majitelé telefonů a tabletů z rodiny Galaxy od Samsungu. Zájemci si mohou titul předregistrovat na Google Play.